Ворог не має успіхів біля Бахмута, однак просунувся під Лиманом – Інститут вивчення війни

ВМС України відтіснили флот Росії від узбережжя

Військово-морські сили України заявили, що відтіснили флот Росії на 100 км від українського узбережжя, щоб зменшити тиск Росії на південні порти України. Про це інформує американський Інститут вивчення війни (ISW)

Щодо контролю у Сєвєродонецьку в аналітиків нема одностайної оцінки, проте вони сходяться на думці про запеклі бої в місті.

Ключові висновки експертів ISW:

Російські війська, ймовірно, зберігають контроль над більшою частиною Сєвєродонецька станом на 6 червня, хоча точна ситуація в місті залишається неясною. Контроль над місцевістю, ймовірно, часто змінюється.

Загарбники в районі Ізюма не зробили жодного підтвердженого просування, тоді як сили, що просувалися на захід від Лимана, досягли незначних досягнень.

Окупанти продовжували невдалі спроби розірвати українські лінії комунікації на північному сході від Бахмута.

Обмежені та локальні українські контратаки змусили російські війська зосередитися на утриманні оборонних рубежів на північ від Харкова.

Російська окупаційна влада посилює зусилля з видачі російських паспортів громадянам України та посилення контролю над окупованими територіями.

Нагадаємо, ЗСУ завдали авіа та гелікоптерних ударів по позиціях ворога на півдні.

Також Білий дім помітив «незначні успіхи» РФ і дав важливу обіцянку Україні.

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