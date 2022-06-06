Російські «освободители» перетворили Лиман у руїни: фото «до» і «після»

У місто Лиман на Донеччині російське «освобождение» принесло тільки смерть та руїни

У мережі з’явилися фото руйнувань та розповіли про життя в окупованому російськими військами Лимані, що на півночі Донеччини. Про це повідомляє сайт «Патріот Донбасу».

Видання зазначає, що в окупованому Лимані росіяни за допомогою колаборантів розповідають місцевим мешканцям, що в них тепер нібито буде все добре. Насправді, як повідомляють місцеві, людей вже змушують йти працювати, не за зарплатню, а за отримання так званої гуманітарної допомоги від окупантів.

Жителі Лимана викладають у соціальних мережах фото будівель, які були зруйновані під час захоплення міста російськими військовими, та порівнюють їх з тим, який вигляд мали ці будівлі до приходу «російських визволителів».

Зокрема, у Лимані зазнала серйозних пошкоджень будівля обласної травматологічної лікарні ще у квітні.