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«Це вже занадто». Російський терорист Дрьомов описав успіхи ЗСУ на Сході

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
«Це вже занадто». Російський терорист Дрьомов описав успіхи ЗСУ на Сході
Лиман наразі контролюють окупанти

Прямо зараз українські військові штурмують Лиман, зазначив російський окупант

Солдат-пропагандист РФ Анатолій Дрьомов, який через свій блог закликає вбивати українських людей похилого віку та дітей, визнав успіхи Збройних сил України на Сході. 

«Прямо зараз відбувається штурм Лимана... Ми його брали два місяці як і Балаклію та Куп'янськ. Останні два міста укр*пи віджали за два дні. Так проср**ся треба вміти. Поки фанерний маршал дро*ить Герасимову справи погані. Вибачте за мат, але це занадто», – написав він. 

«Це вже занадто». Російський терорист Дрьомов описав успіхи ЗСУ на Сході фото 1

Нагадаємо, відомо, що українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України.

Також під Херсоном ЗСУ прорвали першу лінію оборони окупантів (відео).

Крім того, українські захисники знищили практично всі великі мости в Херсонській області, залишивши лише пішохідні переходи.

А ще в окупованому Бериславі горить база окупантів (відео). 

Як повідомлялося, мешканці Херсона можуть допомогти українській армії.

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