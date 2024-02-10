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Росіяни прориваються на Часів Яр (карта)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Росіяни прориваються на Часів Яр (карта)
Аналітики DeepState наголошують на проблемах із облаштуванням інженерно-фортифікаційних споруд
фото з відкритих джерел

Окупанти зайняли лісовий масив південніше Богданівки

Російські окупанти наблизилися до Часового Яру, що на Донеччині, та розпочали нову хвилю наступів. Українські захисники стійко тримають оборону та намагаються стримувати ворога. Про це повідомляє інформаційний ресурс DeepState. Ситуація в районі міста стає все більш напруженою.

«Росіяни зайняли лісовий масив південніше Богданівки, підібравшись впритул до хребта, на якому розташовується Часів Яр. Ворог розпочав нову хвилю наступальних дій, перегрупувавши свої сили. В хід йде піхота і техніка, яку ворог накопичував, щоб продовжити розвивати свій попередній успіх», – зазначається у повідомленні.

Росіяни прориваються на Часів Яр (карта) фото 1

Окремо аналітики DeepState наголошують на проблемах із облаштуванням інженерно-фортифікаційних споруд. Через це українським захисникам важче оборонятися.

«Місцевість Часового Яру дає можливість зробити їх потужними та неприступними, але історія з підготовкою до оборони знову залишає бажати кращого», – пише DeepState.

Наразі росіяни намагаються зайти на висоту, тоді як українські захисники стримують ворога, попри те, що росіян на цьому напрямку стає все більше і більше. Силам Оборони важливо стримати окупантів і не дати захопити висоту.

Нагадаємо, Збройні сили України продовжують вести бойові дії на декількох ділянках фронту. Українські та російські сили нещодавно підтвердили просування поблизу Кремінної. 

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Теги: окупанти історія ворог росіяни

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