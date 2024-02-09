ЗСУ просунулися на одному з напрямків: аналіз ISW

Російські війська на Куп'янському напрямку зосереджують зусилля на захопленні Синьківки

Збройні сили України продовжують вести бойові дії на декількох ділянках фронту. Українські та російські сили нещодавно підтвердили просування поблизу Кремінної. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Просування українських військових

8 лютого тривали позиційні бойові дії на лінії Куп’янськ-Сватове, однак підтверджених змін лінії фронту на цьому ділянці не було. Речник Угруповання військ «Хортиця» капітан Ілля Євлаш заявив, що російські війська на Куп'янському напрямку зосереджують зусилля на захопленні Синьківки, щоб створити в захопленому населеному пункті пункти управління, склади та пункти тимчасової дислокації.

Українські та російські сили нещодавно підтвердили просування поблизу Кремінної. Геолокаційні кадри, опубліковані 8 лютого, показують, що українські сили нещодавно просунулися на північ від Білогорівки. Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 8 лютого, показують, що російські війська нещодавно просунулися на південний захід від Діброви.

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Поблизу Бахмута 8 лютого тривали позиційні бої, однак підтверджених змін на лінії фронту не було. Бойові дії тривали поблизу Богданівки, в напрямку Іванівського та Часового Яру, і поблизу Кліщіївки.

Російські війська нещодавно просунулися поблизу Авдіївки. Геолокаційні кадри, опубліковані 7 лютого, показують, що російські війська незначно просунулися на сході Степового.

Армія РФ нещодавно просунулася на південь від Донецька на тлі позиційних боїв у цьому районі. Позиційні бойові дії тривали поблизу Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки.

8 лютого на заході Запорізької області тривали позиційні бойові дії, однак підтверджених змін на лінії фронту не було. Російські та українські джерела стверджують, що позиційні бої тривали поблизу Вербового, Новопрокопівки та Роботиного.

Тривали позиційні бої на лівому березі Херсонщини, зокрема в Кринках. Речниця Південного оперативного командування України Наталія Гуменюк заявила, що російські війська не використовують бронетехніку для штурму східного берега Дніпра, і припустила, що російське командування заборонило російським силам у цьому районі робити це.