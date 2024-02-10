ЗСУ взяли в полон окупанта поблизу Авдіївки: він розповів, як його кинули свої ж

Полонений Олексій отримав на картку 169 тисяч рублів за те, що приїхав убивати українців

Полонений 47-річний Олексій провів 22 роки за ґратами

На Авдіївському напріямку воїни 47-ї окремої механізованої бригади взяли в полон російського окупанта за допомогою дрона. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський у Telegram.

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«Воїни 47-ї окремої механізованої бригади побачили на полі бою загарбника, який не орієнтувався в просторі. Його мали рятувати свої через коригування дроном відступу. Але наш безпілотник викликав в окупанта більше довіри», – написав військовий.

Полонений 47-річний Олексій провів 22 роки за ґратами. Мав ще відбувати термін, однак «приїхали, забрали та привезли на війну, пообіцявши очистити репутацію».

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«За те, що він прийшов вбивати українців, отримав на картку 169 тисяч рублів. Та грошей не побачив – дав картку товаришу для закупів, а той був убитий», – додав Тарнавський

За його словами, полоненому, що нібито «розкаявся», забезпечено належне поводження. Він переданий відповідним органам для подальших з'ясувань.

Командувач зазначив, що лише за цей тиждень в операційній зоні Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» взято в полон більше десятка росіян.

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Нагадаємо, що 9 лютого в медіа поширилося відео розстрілу українських захисників російськими загарбниками під час захоплення українських позицій поблизу с. Кліщіївки Бахмутського району.

Як повідомлялося, Україна 8 лютого повернула сотню людей із російського полону. Більшість із повернених українців є оборонцями Маріуполя.