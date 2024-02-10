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ЗСУ взяли в полон окупанта поблизу Авдіївки: він розповів, як його кинули свої ж

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
ЗСУ взяли в полон окупанта поблизу Авдіївки: він розповів, як його кинули свої ж
Полонений Олексій отримав на картку 169 тисяч рублів за те, що приїхав убивати українців
фото: скриншот відео

Полонений 47-річний Олексій провів 22 роки за ґратами

На Авдіївському напріямку воїни 47-ї окремої механізованої бригади взяли в полон російського окупанта за допомогою дрона. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський у Telegram.

«Воїни 47-ї окремої механізованої бригади побачили на полі бою загарбника, який не орієнтувався в просторі. Його мали рятувати свої через коригування дроном відступу. Але наш безпілотник викликав в окупанта більше довіри», – написав військовий.

Полонений 47-річний Олексій провів 22 роки за ґратами. Мав ще відбувати термін, однак «приїхали, забрали та привезли на війну, пообіцявши очистити репутацію».

«За те, що він прийшов вбивати українців, отримав на картку 169 тисяч рублів. Та грошей не побачив – дав картку товаришу для закупів, а той був убитий», – додав Тарнавський

За його словами, полоненому, що нібито «розкаявся», забезпечено належне поводження. Він переданий відповідним органам для подальших з'ясувань.

Командувач зазначив, що лише за цей тиждень в операційній зоні Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» взято в полон більше десятка росіян.

Нагадаємо, що 9 лютого в медіа поширилося відео розстрілу українських захисників російськими загарбниками під час захоплення українських позицій поблизу с. Кліщіївки Бахмутського району.

Як повідомлялося, Україна 8 лютого повернула сотню людей із російського полону. Більшість із повернених українців є оборонцями Маріуполя.

Теги: окупанти полон Авдіївка фронт

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