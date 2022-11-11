Росіяни розкрадають у Новій Каховці легендарний коньячний завод

Перші місяці окупанти не чіпали легендарне підприємство, тепер же вивозять геть усе. Готуються до втечі?

Окупанти у Новій Каховці на Херсонщині почали грабувати Дім марочних коньяків «Таврія». Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів мер окупованої Нової Каховки Володимир Коваленко.

«З матеріального у нас зараз розкрадається Дім марочних коньяків «Таврія», в якому є й частина муніципальної власності. На «Таврії» їх цікавлять три конкретні речі. Перша – склади вже упакованої продукції. До речі, дивно, що ані в березні, ані в квітні, ані в травні окупанти на цей завод навіть не заходили», – зазначив він.

Міський голова Нової Каховки зазначив, що росіяни за весь час окупації не чіпали завод, а тепер підігнали до нього вантажний транспорт та вивозять майно.

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«Ми самі дивувалися. Один раз тільки зайшли десь на початку червня і сказали, що, не дай Боже, зникне хоч одна пляшка – будете жорстко покарані. А на сьогодні туди вже купа вантажного транспорту заїхала. Друге – окрім готової продукції, вивозять також унікальні спирти по 20-30 років витримки, які йшли на такі елітні коньяки як «Імперіал», «Херсон». Заодно вивозять і дорогі бочки, які замовлялися у Франції. І третє – є інформація, що вивозяться лінії автоматичного розливу, зокрема, й нові», – розповів мер окупованого міста.

Володимир Коваленко також зазначає, що рашисти вивозять з міста і людей. Йдеться про літніх людей та пацієнтів низки лікувальних установ.

«Людей теж вивозять. За сто метрів від заводу «Таврія» був психоневрологічний інтернат, з яких 17 лежачих пацієнтів залишили, а 97 людей з розумовими вадами – вивезли. Причому жоден зі співробітників не погодився нікуди їхати. Так само з сусідньої Каховки з будинку літніх забрали людей», – сказав він.

Пограбування приватного житла у Новій Каховці, за словами міського голови, стали «повсякденним явищем».

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«Я вже не кажу про пограбування приватного житла, яке є повсякденним явищем. Просто заходять та забирають телевізори-плазми, пральні машини. Людину можуть просто забрати, а її квартиру почистити. Ми очікуємо, що Нова Каховка буде колись звільнена, але поки мова йде тільки про звільнення правобережжя», – наголосив Коваленко.

Нагадаємо, мер окупованої Нової Каховки Володимир Коваленко також розповів, окупанти заселяються у помешкання жителів Нової Каховки та розграбовують місто. Зокрема, рашисти обікрали галерею імені знаменитого художника Альбіна Гавдзинського.

Також раніше у генштабі повідомили, що автошляхами Херсонської області відзначається посилений рух вантажних та легкових автомобілів з награбованим майном. Значні пограбування відбуваються у Бериславі та прилеглих населених пунктах. Зокрема, з підприємств обслуговування електромереж вивозиться майно та ремонтна база.

Сьогодні вдень Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у Херсоні перебувають Сили спеціальних операцій Збройних сил, інші українські захисники – на підступах до міста.

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