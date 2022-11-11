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Окупанти розпотрошили галерею знаменитого митця в окупованій Новій Каховці

Надія Клочко
glavcom.ua
Окупанти розпотрошили галерею знаменитого митця в окупованій Новій Каховці
Рашисти вкрали картини з галереї Альбіна Гавдзинського
Картинная галерея им. Альбина Гавдзинского/Facebook

Мер міста, яке перебуває в окупації: «Ніякої особливої любові до мистецтва там нема. Вкрасти-продати – тільки такий варіант»

Окупанти заселяються у помешкання жителів Нової Каховки та розграбовують місто. Зокрема, рашисти обікрали галерею імені знаменитого художника Альбіна Гавдзинського. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів мер окупованої Нової Каховки Володимир Коваленко.

За словами міського голови Нової Каховки, поведінка окупантів у місті зараз свідчить про те, що вони готуються до оборонних боїв.

«Якщо так ззовні подивитися, то окупанти готуються до оборонних боїв: риють траншеї, проводять відселення з тих вулиць, що йдуть по лівому берегу. Все перекопано. Щодо евакуації, то окупаційні війська ходили з гучномовцями з оголошеннями, писали листівки, надавали автобуси, аби охочі – виїздили. Певна частина людей цим скористалася – з категорії тих, що були дуже активними в проведенні «референдуму», які перші за російськими паспортами бігали. На сьогодні ворожі війська дуже потужно заселяються у житло новокаховчан – і приватний сектор, і багатоповерхівки.
Тобто йти з міста вони не збираються», – зазначив він.

Володимир Коваленко припустив, що ворожі військові планують пересидіти зиму у приватних помешканнях у місті.

«Я думаю, що вони хочуть тут пересидіти холодний період. І щоб не копати якісь бліндажі, розраховують перезимувати в житлі. І в Каховці та сама картина, і в Горностаївці, і в Любимівці – по всьому узбережжю», – сказав очільник міста.

Мер Нової Каховки також розповів, що окупанти також крадуть у місті культурні цінності.

«При цьому окупанти вивозять картини з галереї імені нашого знаменитого художника Альбіна Гавдзинського, який подарував Новій Каховці майже триста екземплярів своїх робіт. Всього там у нас більше тисячі експонатів, але картини їх зацікавили найбільше», – сказав Коваленко.

Міський голова Нової Каховки припускає, що рашисти крадуть картини з метою їх подальшого продажу.

«Мені здається, це суто меркантильний інтерес. Колекціонери розповідали, що ці картини мають серйозну фінансову цінність. Ніякої особливої любові до мистецтва там нема. Вкрасти-продати – тільки такий варіант», – зазначив Володимир Коваленко.

Нагадаємо, сьогодні, 11 листопада, міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний раніше повідомив, що на Херсонському напрямку українські захисники з 1 жовтня відбили в окупантів територій площею до 1381 кв. км.

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Теги: Херсонщина деокупація окупанти картина війна

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