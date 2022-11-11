«Усі прізвища відомі». Маляр розповіла, що чекає на херсонських колаборантів

Правоохоронці на звільненій Херсонщині ведуть роботу щодо виявлення та притягнення до відповідальності окупантів та колаборантів

Українським правоохоронцям відомі прізвища усіх колаборантів, які пішли на співпрацю з ворогом на Херсонщині. Наразі на звільнених територіях тривають так звані «стабілізаційні заходи» (зачистка). Про це в ефірі єдиного телемарафону розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Посадовиця наголосила, що стабілізаційні заходи після звільнення того чи іншого населеного пункту можуть тривати тижнями.

«Це дуже важливе питання. Людям здається, що звільнення – це зайшли, поставили прапор і все. А насправді звільнення територій – це більшою мірою стабілізаційні заходи. І вони іноді тривають і тижнями, все залежить від того, скільки там встигли зробити колаборанти і окупанти», – зазначила вона.

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Маляр наголосила, що у першу чергу на звільненій Херсонщині потрібно буде провести розмінування. Вона також зазначила, що правоохоронці ведуть роботу щодо виявлення та притягнення до відповідальності окупантів та колаборантів.

«Стабілізаційні заходи необхідно відпрацювати. Це роблять наші правоохоронні органи з колаборантами і окупантами. Треба сказати, що нам відомі всі прізвища людей, які пішли на співпрацю з ворогом. З кожним з цих людей проводитиметься відповідна до закону робота. Це стосується стабілізаційних заходів», – сказала Маляр.

Що стосується окупантів, як пояснила заступниця міністра оборони, на них також відкриваються кримінальні провадження.

«Ми стоїмо на позиції притягнення до відповідальності усіх, кого можна буде притягати фізично. І також це наш обмінний фонд», – додала вона.

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Маляр також пояснила, що наразі українські війська знаходяться на підступах до Херсона, а у самому місті уже перебувають деякі спеціальні підрозділи. Вона також зазначила, що Південь звільняється з боями і просування доволі складне.

Нагадаємо, сьогодні, 11 листопада, міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Жителі Херсона вийшли на вулиці, аби зустріти українських військових та відсвяткувати звільнення.

Тим часом міністерство оборони країни-агресорки відзвітувало про втечу з Херсона. Рашисти описують свій вихід, як «перегрупування» військ, при цьому звітують, що втрат живої сили та техніки при відступі не мають.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що на Херсонському напрямку українські захисники з 1 жовтня відбили в окупантів територій площею до 1381 кв. км.

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