Обстріл України: Вілкул попередив, що на Україну летять 47 ракет

Над Кривим Рогом збито ракети

Під час повітряної тривоги у Кривому Розі спрацювало ППО. Українським захисникам вдалося збити російські ракети. Про це повідомив керівник військово-цивільної адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

«Кривий Ріг. Працює ППО. Є збиті ракети. Всім перебувати у укриттях до кінця повітряної тривоги!», – зазначив він.

Також Вілкул додав, що з Астрахані на Україну летить 47 ракет. «Усі сидимо у укриттях! Батьки – забирайте дітей! 47 ракет з Астрахані – орієнтовний час підльоту 11:00, але може бути й раніше», – написав вілкул.

Нагадаємо, росіяни масовано обстрілюють міста України 10 жовтня.

Як повідомлялося, у Києві вранці 10 жовтня під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів: після восьмої і після девʼятої ранку. Перша серія вибухів була в Шевченківському та Соломʼянському районах. Також вибухи були в Соломʼянському районі.

Триває 229-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву контрнаступальних дій Сил оборони на окремих напрямках, продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.