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Масований обстріл України: Козицький повідомив, куди влучила ракета на Львівщині

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Масований обстріл України: Козицький повідомив, куди влучила ракета на Львівщині
фото з відкритих джерел

Козицький: «Зафіксували удари по об‘єктах енергетичної інфраструктури Львівської області»

У Львові внаслідок обстрілу російськими ракетами постраждали об‘єкти енергетичної інфраструктури. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

«Зафіксували удари по об‘єктах енергетичної інфраструктури Львівської області. Більше інформації згодом», – написав Козицький.

Він також закликав жителів Львівщини, залишатися в укриттях, адже є загроза нових ракетних ударів. «Не поширюйте жодних фото, відео та припущень, не допомагайте ворогу», – закликав голова ОВА.

Нагадаємо, уранці 10 жовтня рашисти завдали масованих ракетних ударів по Україні. Як стало відомо, вибухи лунають у Львові та на Хмельниччині. Працює протиповітряна оборона. 

Також унаслідок вибуху у центрі Києва є жертви.

Триває 229-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву контрнаступальних дій Сил оборони на окремих напрямках, продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.

Теги: Львівщина Львів рашисти ракета обстріл відео

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