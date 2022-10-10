Унаслідок вибуху у центрі Києва є жертви (оновлюється)

На дорозі горять машини

У Києві вранці 10 жовтня під час повітряної тривоги пролунала серії вибухів: після восьмої і після девʼятої ранку. Перша серія вибухів була в Шевченківському та Соломʼянському районах. Також вибухи були в Соломʼянському районі.

Унаслідок влучання російських ракет в центрі столиці є жертви, повідомляє ДСНС м. Києва.

«Є травмовані та загиблі внаслідок кількох влучань у Києві різних місцях. Також на дорозі горять машини цивільного населення», – йдеться у повідомленні.

Наразі сигнал тривоги в Україні триває. «Столиця під атаками російських терористів! Ракети вразили об‘єкти в центрі міста (в Шевченківському районі) та в Солом‘янському районі. Повітряна тривога, а значить і загроза, триває. Я звертаюся до всіх мешканців столиці: під час тривоги перебувайте в укриттях. У місто, якщо немає гострої необхідності, сьогодні краще не виїжджати», – написав Кличко.

Нагадаємо, сьогодні вранці, 10 жовтня, росіяни атакували столицю України – Київ. За попередньою інформацією одна з ракет влучила на вул. Володимирській.

Моторошні кадри зі столиці – приліт наживо зафіксувала дівчина, яка знімала сторіз.

Раніше мер Києва Віталій Кличко підтвердив вибухи в Шевченківському районі столиці сьогодні, 10 жовтня, зранку.