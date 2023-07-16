Росіяни вкотре за день атакували Харків: у місті пролунали вибухи

Попередньо, під обстрілом знову опинився Основʼянський район

Після десятої вечора Харків знову опинився під ворожим ударом. У місті триває повітряна тривога. Про це повідомив харківський міський голова Ігор Терехов у Telegram.

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«Місто під ударом», – написав він о 22:09.

За попередньою інформацією мера, під обстрілом знову опинився Основʼянський район Харкова.

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Зазначимо, що станом на момент публікації, у Харківські області триває повітряна тривога. Жителям регіону слід перебувати в укриттях та дотримуватися інформаційної тиші.

Нагадаємо, ввечері неділі Україні була масштабна повітряна тривога, яка почалася о 18:53. Буквально за кілька хвилин вибухи пролунали у Харкові.

Пізніше стало відомо, що сьогодні ввечері росіяни випустили по Харкову ракети. За даними обласної прокуратури, внаслідок ворожого удару загинула одна людина, ще троє – поранені. Водночас за даними мера Харкова Ігора Терехова, поранених унаслідок цього ракетного удару семеро.

До слова, в ніч на 16 липня у Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги.