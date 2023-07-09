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По Чернігівщині ворог бив із мінометів, авіаудари на Харківщині: ситуація в регіонах

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
По Чернігівщині ворог бив із мінометів, авіаудари на Харківщині: ситуація в регіонах
За минулу добу ворог завдав 47 обстрілів по 15 населених пунктах Запорізької області
фото: Володимир Зеленський/Facebook

Внаслідок обстрілу горіла хвойна підстилка Куп’янського лісового господарства

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Чернігівщина

За добу – чотири обстріли (21 вибух) по Новгород-Сіверському району. Ворог бив із мінометів, а також зафіксовано пуски некерованих авіаційних ракет із гелікоптера. Без жертв та руйнувань.

Сумщина

Вночі та вранці росіяни здійснили сім обстрілів прикордоння. Зафіксовано 22 вибухи. Вчора протягом дня росіяни здійснили 11 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 54 вибухи. Обстрілів зазнали Білопільська, Новослобідська, Путивльська, Середино-Будська, Есманська громади.

Есманська громада: здійснено скидання з БПЛА трьох вибухових пристроїв типу ВОГ, унаслідок чого пошкоджено приватний будинок.

Запорізька область

За минулу добу ворог завдав 47 обстрілів по 15 населених пунктах Запорізької області. Керованою авіабомбою рашисти поцілили по Оріхову, з РСЗВ обстріляли Червоне, Новодарівку та Темирівку, 42 артилерійських ударів прийшлися по Гуляйполю, Залізничному, Оріхову, Ольгівському,  Преображенці, Степногірську.

Руйнувань зазнали 24 цивільні об'єкти: будинки, господарчі споруди, інше майно людей. На щастя, людей не зачепило.

Дніпропетровщина

Вчора агресор цілив по Марганецькій громаді Нікопольського району. Двічі бив по тамтешніх селах з важкої артилерії. Загиблих і поранених немає.

Харківщина

По області окупанти завдали авіаударів по околицях прикордонних селищ Милове, Кислівка Куп’янського району та Ветеринарне Харківського району. Обстріляли з мінометів та артилерії понад 10 населених пунктів: Гранів Харківського району, Хатище, Вовчанськ, Варварівка, Цегельне Чугуївського району, Фихолівка, Дворічна, Куп'янськ, Кислівка, Кам'янка Куп’янського району. Минулося без постраждалих.

У с. Загризино Ізюмського району внаслідок обстрілу горіла хвойна підстилка Куп’янського лісового господарства Сеньківського лісництва. Пожежу було ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.

Луганщина

Вчора авіація окупантів «працювала» в районах Новолюбівки, Новоєгорівки, Невського, Білогорівки, Діброви – майже по усій лінії фронту. Атакувати ворог намагався в напрямку Стельмахівки та Новоселівського, але натрапив на опір наших захисників. За добу противник здійснив 124 обстріли( 589 снарядів).

Донеччина

За добу рашисти здійснили 16 обстрілів, обстріляли 13 населених пунктів: Лиман, Часів Яр, Красногорівка, Авдіївка, смт Велика Новосілка, смт Курахівка, смт Ямпіль, с.Предтечине, с.Богоявленка, с.Благодатне, с.Закітне, с.Дружба, Краматорськ

Пошкоджено 12 житлових будинків (з них чотири – багатоквартирних), 10 цивільних автомобілів, два магазини, приміщення молодіжного центру. На Донеччинаі за добу: 10 загиблих, 13 поранених.

Миколаївщина

Вчора та сьогодні вночі ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих та руйнувань немає. Також вчора було зафіксовано ворожі обстріли по відкритій території населеного пункту Куцурубської громади. Без постраждалих.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 59 обстрілів (334 снаряди), з них по м. Херсон – чотири обстріли (16 снарядів). Російські військові поцілили у райони 21 населеного пункту області; територію суднобудівного заводу (Херсон).  Через російську агресію одна людина зазнала поранення.

Триває 501-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.

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Теги: вибух окупанти авіація Миколаїв військові Авдіївка громада Запорізька область Херсон будинок майно рашисти Щастя ворог поранення Лиман росіяни

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