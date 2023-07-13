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ЗСУ вдарили по казармі «кадировців» у Маріуполі

Оксана Воронцова
glavcom.ua
ЗСУ вдарили по казармі «кадировців» у Маріуполі
Серія вибухів прогриміла у Маріуполі увечері 12 липня
фото ілюстративне

Поранених «кадировців» окупанти вивозили потайки в бік Донецька

Під час гучної «бавовни» увечері 12 липня у Маріуполі є влучання у казарму, де розміщувалися «кадировці». Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Наші повідомляють про влучання в казарму «кадировців», що на території ММК ім. Ілліча. За попередньою інформацією, поранених вивозили потайки в бік Донецька, що може свідчити про їх важкий стан. Деталі з’ясовуємо», – написав він у своєму телеграм-каналі.

За словами Андрющенка, ураження може бути співставним з «Юр’ївською бавовною», яку росіяни теж маскували під «робота ППО».

Як повідомлялося, в тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині ввечері 12 липня місцеві мешканці почули потужні вибухи

При цьому окупанти завели платівку про ППО. Місцеві повідомляють про гучний звук із західного напряму на схід (із Запоріжжя в бік лівобережжя Маріуполя) та одночасну спробу щось перехопити в повітрі.

Також над узбережжям в Маріупольському районі спостерігалася активна робота авіації та ППО окупантів.

Теги: Маріуполь окупанти росія вибух

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