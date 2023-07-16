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РФ завдала ракетного удару по Харкову: є жертва

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
РФ завдала ракетного удару по Харкову: є жертва
Слідчі фіксують наслідки ракетного удару по Харкову
фото: Харківська обласна прокуратура

Окупанти вдарили ракетами з комплексу С-300

Сьогодні ввечері росіяни випустили по Харкову ракети. Унаслідок ворожого удару загинула одна людина, ще троє – поранені. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура в Telegram.

За даними слідства, 16 липня приблизно о 18:50 російські загарбники завдали ракетного удару по території промислового підприємства в Основ‘янському районі Харкова.

Попередньо, двома ракетами з комплексу С-300, випущеними з території Білгородської області РФ.

Наразі відомо про одного загиблого та трьох поранених – усі працівники промислового підприємства.

Зазначимо, що станом на момент публікації, у Харківські області триває повітряна тривога. Жителям регіону слід перебувати в укриттях та дотримуватися інформаційної тиші.

Нагадаємо, в Україні в неділю, 16 липня, була масштабна повітряна тривога, яка почалася о 18:53. Буквально за кілька хвилин вибухи пролунали у Харкові.

До слова,  в ніч на 16 липня у Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги. 

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