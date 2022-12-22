Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни застосовують психологічні тортури для полонених українців

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росіяни застосовують психологічні тортури для полонених українців
фото ілюстративне

Воїнам ЗСУ кажуть, що Україна відмовляється їх міняти

Українських полонених російські загарбники вивозять з місць тримання нібито на обмін, а потім повертають у колонії і говорять, що Україна відмовляється їх міняти.Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

«Українських полонених часом навмисно вивозять нібито на обмін, а потім повертають у колонію й кажуть, що Україна відмовляється їх міняти. Ми розглядаємо це як різновид тортур. Наголошуємо, що Україна не відмовилася від жодної людини, запропонованої російською стороною на обмін», – зазначив Лубінець.

Крім того, омбудсмен поінформував, що Україна постійно порушує питання щодо поводження з нашими полоненими на міжнародному рівні.

«Завдяки цьому тиску умови утримання останнім часом покращилися. Про це свідчать і ті, хто повернувся з полону. Координаційний штаб працює для повернення кожного українця додому», – додав посадовець.

Нагадаємо, 14 грудня, Україна звільнила з російського полону ветерана Повітряних сил США Суеді Мурекезі.

Також  у День ЗСУ відбувся черговий успішний обмін полоненими. Додому повернулося 60 воїнів збройних сил, нацгвардії, ДПСУ – 58 чоловіків та двоє жінок, 15 офіцерів і 45 рядових та сержантів.

Теги: росія окупанти ЗСУ війна полон Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тим окупантам, хто хоче повернутися додому, СБУ нагадує про «гарячу лінію
У полон потрапив окупант, який п’ять разів намагався втекти з війська (відео)
20 грудня, 19:34
Визволені з полону українці потребують реабілітації та фінансової підтримки
Деякі українці, які були або досі в полоні, отримають додаткові гроші від держави
18 грудня, 12:34
Під час обмінів Росія майже не зацікавлена в мобілізованих з окупованих територій
Яких полонених Росія міняє найрідше: антирейтинг ГУР
20 грудня, 06:07

Події в Україні

Херсон: в одній із катівень окупанти тримали понад 300 людей
Херсон: в одній із катівень окупанти тримали понад 300 людей
Окупанти обстрілюють Херсон забороненими снарядами
Окупанти обстрілюють Херсон забороненими снарядами
Росіяни застосовують психологічні тортури для полонених українців
Росіяни застосовують психологічні тортури для полонених українців
Прикордонники передали «привіт» Рогозіну, якого поранено в сідниці
Прикордонники передали «привіт» Рогозіну, якого поранено в сідниці
Окупанти готують «евакуацію» двох міст на Херсонщині
Окупанти готують «евакуацію» двох міст на Херсонщині
Понад 10 тис. нових могил: Associated Press дослідило, як рашисти вбивають Маріуполь 
Понад 10 тис. нових могил: Associated Press дослідило, як рашисти вбивають Маріуполь 

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
61K
Зустріч у Білому домі. Мережа сперечається через взуття Кулеби 
37K
Історичний візит Зеленського до Вашингтона: всі деталі (оновлено)
17K
Зенітно-ракетний комплекс Patriot: чому окупанти так його бояться 
11K
Шойгу каже про новий наступ на Україну: з’явилися деталі
8834
Зустріч Байдена та Зеленського. Соцмережі вибухнули мемами (фото)
8823
Кремль зробив тривожну заяву через поранені сідниці Рогозіна

Новини

Тюмень готується до анексії Білорусі? (документ)
20 грудня, 12:22
У Росії оприлюднили факти підготовки нової хвилі мобілізації
20 грудня, 11:43
300 днів війни: ворог намагається наступати на трьох напрямках
20 грудня, 06:56
Пропаганда працює на повну: топ-5 наративів кремлівських медіа про ЗСУ
19 грудня, 15:11
ЗСУ знищили ворожу радіолокаційну станцію «Зоопарк» – Генштаб
19 грудня, 07:14
ЗСУ завдали потужного удару по кількох базах окупантів на Запоріжжі
18 грудня, 07:05

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту