Росіяни застосовують психологічні тортури для полонених українців

Воїнам ЗСУ кажуть, що Україна відмовляється їх міняти

Українських полонених російські загарбники вивозять з місць тримання нібито на обмін, а потім повертають у колонії і говорять, що Україна відмовляється їх міняти.Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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«Українських полонених часом навмисно вивозять нібито на обмін, а потім повертають у колонію й кажуть, що Україна відмовляється їх міняти. Ми розглядаємо це як різновид тортур. Наголошуємо, що Україна не відмовилася від жодної людини, запропонованої російською стороною на обмін», – зазначив Лубінець.

Крім того, омбудсмен поінформував, що Україна постійно порушує питання щодо поводження з нашими полоненими на міжнародному рівні.

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«Завдяки цьому тиску умови утримання останнім часом покращилися. Про це свідчать і ті, хто повернувся з полону. Координаційний штаб працює для повернення кожного українця додому», – додав посадовець.

Нагадаємо, 14 грудня, Україна звільнила з російського полону ветерана Повітряних сил США Суеді Мурекезі.

Також у День ЗСУ відбувся черговий успішний обмін полоненими. Додому повернулося 60 воїнів збройних сил, нацгвардії, ДПСУ – 58 чоловіків та двоє жінок, 15 офіцерів і 45 рядових та сержантів.