У полон потрапив окупант, який п’ять разів намагався втекти з війська (відео)

Тим окупантам, хто хоче повернутися додому, СБУ нагадує про «гарячу лінію

Росіянин разом зі співслужбовцями відмовилися воювати, після чого вирішили втекти

Російський загарбник, який кілька разів намагався втекти з війська, потрапив у полон до українських Сил оборони. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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«Він та його співслужбовці так бояться ЗСУ, що після першого ж бою усі 135 новобранців з його полку здали зброю і відмовилися воювати. Втім, коли зрозуміли, що російське командування їх просто так не відпустить – намагалися втекти зі своїх підрозділів», – йдеться в повідомленні.

«Сколько раз меня пытались отправить на «передок», так я осознавая, что там… убегал. Пять раз меня находили и возвращали обратно», - розповідає він співробітникам СБУ.

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Врешті, росіянин потрапив у полон до українських Сил оборони і залишився живим.

Тож тим окупантам, хто хоче повернутися додому, СБУ нагадує про «гарячу лінію» +380936886888. Зателефонувавши на неї, можна отримати детальну інструкцію, як максимально безпечно здатися в полон і залишитися в живих.

Нагадаємо, триває 300-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Російські окупанти продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти нашої держави, не припиняють завдавати удари по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Нарощують обсяги перекидання мобілізованого особового складу, озброєння і військової техніки, пально-мастильних матеріалів та боєприпасів з далекосхідних регіонів Російської Федерації.