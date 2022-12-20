Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У полон потрапив окупант, який п’ять разів намагався втекти з війська (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У полон потрапив окупант, який п’ять разів намагався втекти з війська (відео)
Тим окупантам, хто хоче повернутися додому, СБУ нагадує про «гарячу лінію
скрін з відео

Росіянин разом зі співслужбовцями відмовилися воювати, після чого вирішили втекти

Російський загарбник, який кілька разів намагався втекти з війська, потрапив у полон до українських Сил оборони. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Він та його співслужбовці так бояться ЗСУ, що після першого ж бою усі 135 новобранців з його полку здали зброю і відмовилися воювати. Втім, коли зрозуміли, що російське командування їх просто так не відпустить – намагалися втекти зі своїх підрозділів», – йдеться в повідомленні.

«Сколько раз меня пытались отправить на «передок», так я осознавая, что там… убегал. Пять раз меня находили и возвращали обратно», - розповідає він співробітникам СБУ.

Врешті, росіянин потрапив у полон до українських Сил оборони і залишився живим.

Тож тим окупантам, хто хоче повернутися додому, СБУ нагадує про «гарячу лінію» +380936886888. Зателефонувавши на неї, можна отримати детальну інструкцію, як максимально безпечно здатися в полон і залишитися в живих.

Нагадаємо, триває 300-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Російські окупанти продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти нашої держави, не припиняють завдавати удари по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Нарощують обсяги перекидання мобілізованого особового складу, озброєння і військової техніки, пально-мастильних матеріалів та боєприпасів з далекосхідних регіонів Російської Федерації.

Теги: Україна окупанти росія війна СБУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Визволені з полону українці потребують реабілітації та фінансової підтримки
Деякі українці, які були або досі в полоні, отримають додаткові гроші від держави
18 грудня, 12:34
Окупанти здаються в полон цілими підрозділами
Розвідка назвала кількість окупантів, готових здатися у полон
18 грудня, 08:45
Під час обмінів Росія майже не зацікавлена в мобілізованих з окупованих територій
Яких полонених Росія міняє найрідше: антирейтинг ГУР
Сьогодні, 06:07

Події в Україні

У полон потрапив окупант, який п’ять разів намагався втекти з війська (відео)
У полон потрапив окупант, який п’ять разів намагався втекти з війська (відео)
Зенітники приземлили два ворожі безпілотники (відео)
Зенітники приземлили два ворожі безпілотники (відео)
Окупанти перекидають мобілізованих і техніку з Далекого Сходу – Генштаб
Окупанти перекидають мобілізованих і техніку з Далекого Сходу – Генштаб
Авіація ЗСУ завдала 22 удари по позиціях противника – Генштаб
Авіація ЗСУ завдала 22 удари по позиціях противника – Генштаб
У Маріуполі згоріла база окупантів
У Маріуполі згоріла база окупантів
Шмигаль попередив українців про нові атаки окупантів
Шмигаль попередив українців про нові атаки окупантів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
41K
Британська розвідка назвала мету постановочної зустрічі Путіна з військовим керівництвом
35K
Візит Путін до Лукашенка. ISW назвав дві невдачі російського диктатора
11K
Лукашенко на роздоріжжі: Путін каже одне, Китай – інше...
9798
Тюмень готується до анексії Білорусі? (документ)
9475
20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7534
Румунія оцінила ймовірність нападу Росії на Молдову

Новини

Тюмень готується до анексії Білорусі? (документ)
Сьогодні, 12:22
У Росії оприлюднили факти підготовки нової хвилі мобілізації
Сьогодні, 11:43
300 днів війни: ворог намагається наступати на трьох напрямках
Сьогодні, 06:56
Пропаганда працює на повну: топ-5 наративів кремлівських медіа про ЗСУ
Вчора, 15:11
ЗСУ знищили ворожу радіолокаційну станцію «Зоопарк» – Генштаб
Вчора, 07:14
ЗСУ завдали потужного удару по кількох базах окупантів на Запоріжжі
18 грудня, 07:05

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту