Російські атаки зруйнували майже всі електропідстанції на Львівщині – Садовий

У місті та області зруйновано багато інших об'єктів критичної інфраструктури

Через ракетні обстріли росіян у Львові та області зруйновано майже всі електропідстанції. У місті пошкоджено багато інших об’єктів, які вже не будуть відновлювати. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий в інтерв’ю «РБК-Україна».

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«У нас знищені практично всі електропідстанції в межах Львова і області. Тому електропостачання є великою проблемою, але наші електрики знаходять нестандартні кмітливі рішення, тому промисловість і ці установи, які мають забезпечити місто, працюють», – повідомив міський голова Львова.

Також він додав, що у місті та області зруйновано багато інших об'єктів критичної інфраструктури. З них велика частина вже не буде відремонтована – її будуть відбудовувати заново.

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Нагадаємо, 10 лютого під час ракетної атаки українські військові збили дев’ять російських ракет над Львівською областю. Але внаслідок атаки в області є пошкодження.