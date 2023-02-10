Львівщина: ракета впала поблизу автобусної зупинки

Патрульні скеровують автомобілі, які прямують з Києва через населені пункти Буськ та Красне

У Золочівському районі Львівщини неподалік села Кізлів, ракета окупантів впала біля автобусної зупинки, але не розірвалася. Про це повідомив голова місцевої ОВА Максим Козицький.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Надзвичайники працюють над її знешкодженням. За попередньою інформацією, жертв чи постраждалих нема», – йдеться в повідомленні.

Зазначаєтсья, що рух для транспортних засобів там перекрили. Патрульні скеровують автомобілі, які прямують з Києва через населені пункти Буськ та Красне. Транспортні засоби, які їдуть в напрямку столиці, скеровують через населений пункт Великосілки, на автодорогу Тернопіль – Львів – Рава-Руська.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як відомо, сьогодні дві російських ракети перетнули повітряний простір Молдови. Після цього вони пролетіли над Румунією, яка є країною НАТО.

Влучання зафіксовано у Хмельницькій, Запорізькій та Харківській областях.

До слова, триває 352-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Окупанти продовжують обстрілювати мирні міста, ведуть наступальні операції та активно застосовують оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ. Противник, намагаючись взяти під повний контроль територію Донецької та Луганської області, продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.