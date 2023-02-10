Захисники збили дев’ять ракет, але є влучання: яка ситуація на Львівщині

За попередніми даними, загиблих чи постраждалих внаслідок обстрілу немає

Росіяни поцілили в об‘єкт критичної енергетичної інфраструктури. там виникла пожежа

Сьогодні під час ракетної атаки українські військові збили дев’ять російських ракет над Львівською областю. Але внаслідок атаки в області є пошкодження. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

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«Воїни ПвК «Захід», які стережуть небо на заході нашої держави, збили 12 ракет. Із них 9 – над Львівщиною. На жаль, є влучання. У нашій області також», – зазначив він.

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За його словами, росіяни поцілили в об‘єкт критичної енергетичної інфраструктури. там виникла пожежа. На місці вже працюють всі служби. Фахівці вивчають масштаби ушкоджень. У зв'язку з цим у Львівській області можливі перебої з електропостачанням.

Окрім того, ворожа ракета впала за 4 м від автобусної зупинки у Золочівському районі. Вона не вибухнула, тож надзвичайники працюють над її знешкодженням. Козицький попросив водіїв оминати цю ділянку.

Ще одна російська ракета впала неподалік від санаторію у Львівському районі. Вибухова хвиля пошкодила вікна будівлі.

За попередніми даними, загиблих чи постраждалих внаслідок обстрілу немає.

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Нагадаємо, сьогодні дві російських ракети перетнули повітряний простір Молдови. Після цього вони пролетіли над Румунією, яка є країною НАТО. У Молдові заявили, що ракета РФ перетнула кордон над тимчасово окупованим Придністров’ям. Міноборони Румунії не підтверджує інформацію про проліт російської ракети.