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Захисники збили дев’ять ракет, але є влучання: яка ситуація на Львівщині

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Захисники збили дев’ять ракет, але є влучання: яка ситуація на Львівщині
За попередніми даними, загиблих чи постраждалих внаслідок обстрілу немає
фото з відкритих джерел

Росіяни поцілили в об‘єкт критичної енергетичної інфраструктури. там виникла пожежа

Сьогодні під час ракетної атаки українські військові збили дев’ять російських ракет над Львівською областю. Але внаслідок атаки в області є пошкодження. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

«Воїни ПвК «Захід», які стережуть небо на заході нашої держави, збили 12 ракет. Із них 9 – над Львівщиною. На жаль, є влучання. У нашій області також», – зазначив він.

За його словами, росіяни поцілили в об‘єкт критичної енергетичної інфраструктури. там виникла пожежа. На місці вже працюють всі служби. Фахівці вивчають масштаби ушкоджень. У зв'язку з цим у Львівській області можливі перебої з електропостачанням.

Окрім того, ворожа ракета впала за 4 м від автобусної зупинки у Золочівському районі. Вона не вибухнула, тож надзвичайники працюють над її знешкодженням. Козицький попросив водіїв оминати цю ділянку.

Ще одна російська ракета впала неподалік від санаторію у Львівському районі. Вибухова хвиля пошкодила вікна будівлі.

За попередніми даними, загиблих чи постраждалих внаслідок обстрілу немає.

Нагадаємо, сьогодні дві російських ракети перетнули повітряний простір Молдови. Після цього вони пролетіли над Румунією, яка є країною НАТО. У Молдові заявили, що ракета РФ перетнула кордон над тимчасово окупованим Придністров’ям. Міноборони Румунії не підтверджує інформацію про проліт російської ракети.

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Теги: Львівщина росіяни ракета військові пожежа

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