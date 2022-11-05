Російські мобілізовані йдуть на фронт майже без підготовки – британська розвідка

Британська розвідка заявила, що російських мобілізованих кидають на фронт майже без підготовки

Розвідники вважають, що наразі російські збройні сили вже перевантажені

Росія відправляє на фронт мобілізованих майже без підготовки, адже не має можливостей для навчання великої кількості. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

За даними оборонного відомства Британії, російські збройні сили вже перевантажені, забезпечуючи підготовку приблизно 300 тисяч військовослужбовців, необхідних для їхньої «часткової мобілізації», оголошеної 21 вересня. Ці проблеми посилюватимуться додатковим регулярним осіннім щорічним закликом з 1 листопада, який, як очікується, залучить додатково 120 тисяч осіб.

Британські розвідники вважають, що новомобілізовані призовники мають мінімальну підготовку або взагалі її не проходять. Крім того, російські сили проводять навчання в Білорусі через брак особового складу, боєприпасів та обладнання у Росії.

«Розгортання військ із невеликою підготовкою або без неї не дає додаткових наступальних бойових можливостей», – вважають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни, не зважаючи на заяви російського диктатора Володимира Путіна, про те, що мобілізація в Росії завершена, все вказує на те, що вона продовжиться у прихованому вигляді. Експерти повідомили, що в Росії модернізують військові пункти та готують списки придатних чоловіків.