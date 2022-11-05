Росія продовжить мобілізацію попри заяву Путіна – ISW

За інформацією аналітиків, в Росії модернізують військові пункти та готують списки придатних чоловіків

Не зважаючи на заяви російського диктатора Володимира Путіна, про те, що мобілізація в Росії завершена, все вказує на те, що вона продовжиться у прихованому вигляді. Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики ISW зауважили, що 4 листопада Путін видав указ, яким узаконив мобілізацію засуджених, та ще один указ про розширення статусу військовослужбовців на військовослужбовців добровольчих формувань і про пільги щодо мобілізації для громадян.

«Такі укази, ймовірно, свідчать про те, що Путін готується продовжувати приховану мобілізацію в Росії, намагаючись стимулювати волонтерську службу або встановлюючи умови для мобілізації засуджених, враховуючи, що станом на 4 листопада він ще не підписав наказ про припинення мобілізації. Положення, які дозволяють мобілізацію ув'язнених, також можуть свідчити про те, що Путін намагається попередити соціальну напругу, встановлюючи умови для мобілізації засуджених замість цивільних росіян», – вважають ISW.

Також посилаючись на російських опозиціонерів експерти повідомили, що в Росії модернізують військові пункти та готують списки придатних чоловіків. Про проведення другої хвилі мобілізації раніше також говорили губернатори Ростовської, Курської та Воронезької областей, а кілька чоловіків повідомили про отримання повісток на 2023 рік.

«Зусилля Росії з формування збройних сил продовжуватимуть обтяжувати російську економіку та можуть викликати соціальну напругу, якщо Кремль не виконає своїх фінансових зобов’язань перед учасниками «спеціальної військової операції». Зобов’язавшись платити мобілізованим і надавши добровольцям статус військовослужбовців, Кремль створює ще один фінансовий тягар для економіки Росії», – йдеться у повідомленні.

Разом з тим, на думку аналітиків, російські військові, ймовірно, намагаються використати мобілізований особовий склад для відновлення Донецької наступальної операції, але, швидше за все, не зможуть досягти оперативно значимих успіхів.

За попередньою оцінкою ISW, російські війська передчасно задіяли недостатню концентрацію мобілізованого персоналу в наступальних операціях під Бахмутом та Вугледаром Донецької області 3 листопада.

Очевидна інтенсифікація російських атак у Донецькій області, ймовірно, вказує на те, що загарбники повторюють цю помилку на всій цій лінії фронту. Збільшення кількості особового складу на передових позиціях може дозволити російським військам досягти певних успіхів у Донецькій області, але погана підготовка, логістика та командування й надалі заважатимуть окупантам досягти оперативно значущих успіхів, які б суттєво вплинули на хід або результат війни.

Ключові висновки: