Путін назвав кількість мобілізованих росіян та дозволив призов засуджених

Путін заявив, що 49 тис. нових мобілізованих росіян уже відправлено на фронт

Президент держави-агресорки Росії Володимир Путін розповів, що кількість мобілізованих у РФ становить 318 тис. осіб. Також стало відомо, що російський диктатор офіційно дозволив мобілізувати до війська людей з непогашеною судимістю, повідомляють російські ЗМІ.

«Мобілізованих у нас уже 318 тис., чому 318, тому що добровольці. Кількість добровольців не скорочується. З них 49 тис., на мою думку, перебувають уже у військах, виконують бойові завдання. Усі інші поки що займаються підготовкою. Це дуже велика кількість людей. Сім'ї, мами, батьки, діти, дружини залишилися», – сказав Путін.

Як відомо, під час оголошення часткової мобілізації у РФ було заявлено про наміри призвати до армії 300 тис. осіб.

Також Путін підписав закон, що дозволяє призивати в рамках мобілізації громадян країни з незнятою судимістю щодо деяких тяжких злочинів.

Згідно із законом, на військову службу в рамках мобілізації зможуть призивати росіян із незнятою та непогашеною судимістю з тяжких злочинів. Водночас у документі наводиться перелік статей, засуджені за якими не підлягатимуть мобілізації. Зокрема, закон не торкнеться громадян з незнятими судимостями за статтями про держзраду, шпигунство, збройний заколот, посягання на життя державного діяча та тих, хто вчинив злочини проти статевої недоторканності неповнолітнього.

Крім того, під дію закону не підпадуть засуджені за статтями про публічні заклики до екстремізму, розпалювання ненависті та ворожнечі, а також за незаконне поводження з ядерними матеріалами та радіоактивними речовинами.

Нагадаємо, 1 листопада у Росії розпочався осінній призов на військову службу. Він триватиме до 31 грудня. Міноборони РФ планує призвати на строкову службу 120 тисяч людей.

31 жовтня російський диктатор Володимир Путін заявив, що мобілізацію в Росії завершено, однак зробив вигляд, що не знає, чи потрібен для цього окремий указ. Путін сказав, що порадиться з юристами чи потрібен окремий указ.

Додамо, що після оголошення часткової мобілізації у Росії 21 вересня країну залишили кілька сотень тисяч жителів. Серед тих, хто втік від мобілізації чимало російських чиновників.

Міністр оборони країни-агресорки Сергій Шойгу відзвітував Путіну про стан часткової мобілізації в РФ і заявив, що на територію України відправили вже 82 тис. мобілізованих.