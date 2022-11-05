Відсвяткував день народження і помер: коротка історія життя «мобіка» з Росії (фото)

Життя «мобіків» з Росії швидкоплинне

Українські захисники продовжують знищувати російських окупантів на своїй землі

В Росії повним ходом йде «часткова мобілізація». Молодому росіянину довелося відійти в інші світи завдяки злагодженій роботі захисників України. Про це повідомляє sprotyv.info.

«Він планував послужити, а потім повернутися. Але будучи призваним 28 вересня та відсвяткувавши день народження 11 жовтня, він загинув 24 жовтня. Людину я знав протягом 12 років», – написав його знайомий в соцмережах.

Раніше повідомлялось, що ФСБ змушує воювати в Україні російських «мобіків».

Також була інформація, що мобілізовані у РФ отримали іграшкові бронежилети.

Нагадаємо, 1 листопада у Росії розпочався осінній призов на військову службу. Він триватиме до 31 грудня. Міноборони РФ планує призвати на строкову службу 120 тисяч людей.

31 жовтня російський диктатор Володимир Путін заявив, що мобілізацію в Росії завершено, однак зробив вигляд, що не знає, чи потрібен для цього окремий указ. Путін сказав, що порадиться з юристами чи потрібен окремий указ.

Додамо, що після оголошення часткової мобілізації у Росії 21 вересня країну залишили кілька сотень тисяч жителів. Серед тих, хто втік від мобілізації чимало російських чиновників.

Міністр оборони країни-агресорки Сергій Шойгу відзвітував Путіну про стан часткової мобілізації в РФ і заявив, що на територію України відправили вже 82 тис. мобілізованих.