Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Відсвяткував день народження і помер: коротка історія життя «мобіка» з Росії (фото)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Відсвяткував день народження і помер: коротка історія життя «мобіка» з Росії (фото)
Життя «мобіків» з Росії швидкоплинне
фото із соцмереж

Українські захисники продовжують знищувати російських окупантів на своїй землі

В Росії повним ходом йде «часткова мобілізація». Молодому росіянину довелося відійти в інші світи завдяки злагодженій роботі захисників України. Про це повідомляє sprotyv.info.

«Він планував послужити, а потім повернутися. Але будучи призваним 28 вересня та відсвяткувавши день народження 11 жовтня, він загинув 24 жовтня. Людину я знав протягом 12 років», – написав його знайомий в соцмережах.

Відсвяткував день народження і помер: коротка історія життя «мобіка» з Росії (фото) фото 1

Раніше повідомлялось, що ФСБ змушує воювати в Україні російських «мобіків».

Також була інформація, що мобілізовані у РФ отримали іграшкові бронежилети.

Нагадаємо, 1 листопада у Росії розпочався осінній призов на військову службу. Він триватиме до 31 грудня. Міноборони РФ планує призвати на строкову службу 120 тисяч людей.

31 жовтня російський диктатор Володимир Путін заявив, що мобілізацію в Росії завершено, однак зробив вигляд, що не знає, чи потрібен для цього окремий указ. Путін сказав, що порадиться з юристами чи потрібен окремий указ.

Додамо, що після оголошення часткової мобілізації у Росії 21 вересня країну залишили кілька сотень тисяч жителів. Серед тих, хто втік від мобілізації чимало російських чиновників.

Міністр оборони країни-агресорки Сергій Шойгу відзвітував Путіну про стан часткової мобілізації в РФ і заявив, що на територію України відправили вже 82 тис. мобілізованих.

Дивіться також: «Стінка на стінку»: російські контрактники жорстко побились з «мобіками» (відео)

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росії вдалося стабілізувати певні ділянки фронту
Арестович назвав кількість російських «мобіків», які вже воюють в Україні (відео)
1 листопада, 04:15
ФСБ активно «працює» з мотивацією мобілізованих
ФСБ змушує воювати в Україні російських «мобіків»
1 листопада, 22:24
У Росії мобілізовані солдати нікому не потрібні
Російські «мобіки» скиглять, що їх не випускають із України (відео)
Вчора, 02:49

Події в Україні

Відсвяткував день народження і помер: коротка історія життя «мобіка» з Росії (фото)
Відсвяткував день народження і помер: коротка історія життя «мобіка» з Росії (фото)
Журналіст-розслідувач розповів, чим насправді займається російський терорист Гіркін
Журналіст-розслідувач розповів, чим насправді займається російський терорист Гіркін
Рашисти атакували Вінницьку область безпілотниками Shahed-136
Рашисти атакували Вінницьку область безпілотниками Shahed-136
У Нікополі лунають вибухи: в області оголошена повітряна тривога
У Нікополі лунають вибухи: в області оголошена повітряна тривога
Віталій Кім показав, як українська ППО відстрілює іранські «Шахеди» (відео)
Віталій Кім показав, як українська ППО відстрілює іранські «Шахеди» (відео)
Потужні удари ЗСУ та ще більше допомоги від США. П'ять важливих новин 4 листопада
Потужні удари ЗСУ та ще більше допомоги від США. П'ять важливих новин 4 листопада

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
358K
Головне за ніч: тривожна заява Залужного та відповідь України на білоруську агресію
192K
«Мопеди» полетіли на захід України – актуальна карта повітряних тривог
153K
Путін посміявся над українськими біженцями в Європі
84K
Байден здивував заявою про «швидке звільнення» Ірану
70K
Рашисти зіткнулися з новою проблемою під час війни в Україні – ISW
57K
Українці мають годувати черешнею та оспівувати рашистів. Симоньян про «денацифікацію» Путіна

Новини

Проти армії та за Путіна – ЗМІ розкрили, яка насправді ціна критики воєнкорів окупантів
Вчора, 08:40
Засоби ППО, станція розвідки окупантів: ЗСУ завдали потужних ударів по ворогу
Вчора, 07:18
Ворог наступає на трьох напрямках, ЗСУ відбили 12 атак – Генштаб
3 листопада, 07:12
На Херсонщині окупанти виганяють людей з осель і мінують територію
1 листопада, 07:35
ЗСУ відбили 11 ворожих атак у трьох областях – Генштаб
31 жовтня, 07:30
Росія перекинула до Білорусі ще один ешелон техніки і «кадировців»
30 жовтня, 07:06

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту