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Російські «мобіки» скиглять, що їх не випускають із України (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Російські «мобіки» скиглять, що їх не випускають із України (відео)
У Росії мобілізовані солдати нікому не потрібні
фото: скріншот з відео

У прагненні повернутися до Росії «мобіки» дійшли до селища Мілове на Луганщині

Російські мобілізовані записали відеозвернення, у якому скаржаться, що не можуть потрапити до військової частини у Воронежі. Окупантів тримають в районі Валуйок у Бєлгородській області. Таке звернення опублікували мобілізовані 252-ї мотострілецької бригади Росії. Відео поширили пропагандистські ЗМІ.

Вочевидь, звернення записали ті «мобіки», яких ледь не одразу після призову відправили в Україну, аби ті воювали. Обставини того, як вони потрапили на фронт і де саме вони перебували – невідомі, але самі мобілізовані кажуть, що у прагненні повернутися до Росії дійшли до селища Мілове на Луганщині. Тобто впритул до російського кордону.

Дійшовши до кордону, мобілізовані вирішили зв'язатися з командуванням, аби їх відвезли у місто Богучар Воронезької області – саме там базується 252-га бригада.

Та, як з'ясувалося, у Росії мобілізовані нікому не потрібні, особливо ті, які самостійно вирішили повернутися до військової частини. Там їх явно не чекають.

Та все ж «мобіки» потрапили до Росії. Але не у Воронезьку, а Білгородську область. Зараз вони перебувають у Валуйках, звідки їх ніхто не випускає. То ж вони скаржаться на це і просять, аби хтось їм допоміг.

Раніше повідомлялось, що ФСБ змушує воювати в Україні російських «мобіків».

Як повідомлялося, Збройні сили України від початку повномасштабного вторгнення знищили 74000 окупантів. За минулу добу було ліквідовано 730 осіб та 20 танків. 

Нагадаємо, триває 253-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Макіївка, Невське і Білогорівка Луганської області; Верхньокамʼянське, Спірне, Бахмут, Майорськ, Первомайське, Новомихайлівка, Водяне, Павлівка та Пречистівка на Донеччині.

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