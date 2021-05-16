Російські окупанти сплюндрували кладовище на окупованій Луганщині (фото)

«Дерева вирвані з корінням, розворот на могилі, від неї нічого не залишилося» – місцеві мешканці

На кладовище з дороги з’їхав танк бойовиків і проїхався по могилах в декількох напрямках

По кладовищу в окупованому Перевальську (населений пункт за 40 км від Луганська) проїхала військова техніка незаконних воєнізованих формувань так званої «ЛНР», зруйнувавши могили.

Про це повідомляють Новини Донбасу.

Місцеві жителі повідомляють, що танк російських бойовиків проїхав місцевим кладовищем. Городяни опублікували в соцмережах фото понівечених пам’ятників та могил.

Повідомляється, що на кладовищі в районі 5-ї шахти з дороги з’їхав танк бойовиків і проїхався по могилах в декількох напрямках.

Крім того, люди скаржаться, що по вулицях населеного пункту «страшно ходити», оскільки військова техніка терористів постійно пересувається по міських дорогах.

«Горе... Ми йшли по могилах, які стерли траками танка, розбиті пам’ятники, фотографії померлих всюди розкидані, все знівечене... Як після бомбардування.

Особисто була там, проїхалися – це м’яко сказано, на пів кладовища туди, потім розворот і назад, дерева вирвані з корінням, розворот на могилі, від неї нічого не залишилося», – скаржаться жителі Перевальська.

Наруга над могилами на цьому кладовищі вперше відбулася рік тому. Тоді постраждало менше могил, жителі зверталися до представників окупаційної влади зі скаргами, але їх просто проігнорували.

Нагадаємо, збройні формування Росії протягом минулої доби, 15 травня, 16 разів відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил, поранення отримав український військовий.