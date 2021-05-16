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    Армія Ізраїлю атакувала будинок одного з лідерів руху «Хамас»

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    Один зі зруйнованих будинків у&nbsp;Секторі Гази - Армія Ізраїлю атакувала будинок одного з лідерів руху «Хамас»
    Один зі зруйнованих будинків у Секторі Гази
    Фото: Nir Elias

    За інформацією ізраїльських військових, будівля використовувалася як терористична інфраструктура

    Ізраїльські військові заявили, що завдали удару з повітря по будинку одного з політичних лідерів руху «Хамас» в Секторі Гази.

    Про це повідомляє агенція Associated Press.

    Зазначається, що бомбардування зазнав будинок одного з керівників політбюро «Хамас» Халіля аль-Хаї.

    За інформацією ізраїльських військових, будівля використовувалася як терористична інфраструктура. Про жертви внаслідок бомбардування не повідомляється, додає UsaToday.

    Нагадаємо, у Європі 15 травня пройшли акції на підтримку Палестини на тлі загострення конфлікту з Ізраїлем.

    Як відомо, «Хамас» почав атакувати південь Ізраїлю після зіткнень на Західному березі. За даними на вечір 14 травня, з ізраїльського боку загинуло не менше 10 осіб, з палестинської – майже 140, у тому числі близько 40 дітей.

    Минулої ночі повідомлялося, що Ізраїль почав атакувати Сектор Гази авіацією та наземними силами.

    Тим часом збройні сили Ізраїлю стверджують, що нині в Секторі Гази немає підрозділів, які здійснюють наземну військову операцію.

    Варто зазначити, що північ Ізраїлю обстріляли ракетами з Лівану. Також Ізраїль повідомив про ракетний обстріл з території Сирії.

    До слова, Ізраїль показав знищення розвідувального центру «Хамас».

    У Секторі Гази проживає приблизно 1600 громадян України (переважно українські жінки, які перебувають у шлюбі з палестинцями, і члени їхніх сімей). Станом на 14 травня загиблих або поранених серед українських громадян внаслідок загострення конфлікту немає. У суботу зранку повідомлялося, що принаймні 80 з них висловили бажання покинути зону бойових дій.

    Наразі МЗС шукає шляхи евакуації українців з Сектору Гази.

    Теги: Ізраїль армія обстріл військові бомбардування будинок Сектор Гази ХАМАС
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