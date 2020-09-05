Російські окупанти від початку доби не порушували режим тиші на Донбасі



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Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил повністю контрольована українськими воїнами

Захисники України не втрачають пильності та готові миттєво реагувати на будь-які дії противника

Російські окупаційні війська від початку доби 5 вересня не обстрілювали позиції Об’єднаних сил.

Про це повідомляє пресцентр штабу ОС.

«Від початку поточної доби, 5 вересня, у смугах відповідальності наших бригад обстрілів з боку противника не зафіксовано. Режим тиші зберігається повною мірою. Втім, захисники України не втрачають пильності та готові миттєво реагувати на будь-які дії противника», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил повністю контрольована українськими воїнами.

Дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню, підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати свої завдання за призначенням.

Крім того, військовослужбовці спільно з представниками ДСНС та особовим складом інших підрозділів Об’єднаних сил продовжують локалізовувати пожежі на території Луганської та Донецької областей.

Нагадаємо, окупанти на Донбасі з початку поточної доби, 4 вересня, дотримуються режиму «тиші». Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

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