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    Події в Україні

    Російські окупанти від початку доби не порушували режим тиші на Донбасі

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    Ситуація в районі проведення операції Об&rsquo;єднаних сил повністю контрольована українськими воїнами - Російські окупанти від початку доби не порушували режим тиші на Донбасі
    Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил повністю контрольована українськими воїнами

    Захисники України не втрачають пильності та готові миттєво реагувати на будь-які дії противника

    Російські окупаційні війська від початку доби 5 вересня не обстрілювали позиції Об’єднаних сил.

    Про це повідомляє пресцентр штабу ОС.

    «Від початку поточної доби, 5 вересня, у смугах відповідальності наших бригад обстрілів з боку противника не зафіксовано. Режим тиші зберігається повною мірою. Втім, захисники України не втрачають пильності та готові миттєво реагувати на будь-які дії противника», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил повністю контрольована українськими воїнами.

    Дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню, підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати свої завдання за призначенням.

    Крім того, військовослужбовці спільно з представниками ДСНС та особовим складом інших підрозділів Об’єднаних сил продовжують локалізовувати пожежі на території Луганської та Донецької областей.

    Нагадаємо, окупанти на Донбасі з початку поточної доби, 4 вересня, дотримуються режиму «тиші». Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

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