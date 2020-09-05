Російські окупанти від початку доби не порушували режим тиші на Донбасі
Захисники України не втрачають пильності та готові миттєво реагувати на будь-які дії противника
Російські окупаційні війська від початку доби 5 вересня не обстрілювали позиції Об’єднаних сил.
Про це повідомляє пресцентр штабу ОС.
«Від початку поточної доби, 5 вересня, у смугах відповідальності наших бригад обстрілів з боку противника не зафіксовано. Режим тиші зберігається повною мірою. Втім, захисники України не втрачають пильності та готові миттєво реагувати на будь-які дії противника», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил повністю контрольована українськими воїнами.
Дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню, підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати свої завдання за призначенням.
Крім того, військовослужбовці спільно з представниками ДСНС та особовим складом інших підрозділів Об’єднаних сил продовжують локалізовувати пожежі на території Луганської та Донецької областей.
Нагадаємо, окупанти на Донбасі з початку поточної доби, 4 вересня, дотримуються режиму «тиші». Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.