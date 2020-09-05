Кінець перемир’ю? Ватажок ДНР анонсував відкриття вогню по українських позиціях



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Пушилін анонсував відкриття вогню по українських позиціях

«Влада самопроголошеної республіки направить офіційне повідомлення щодо свого рішення в Контактну групу» – Пушилін

«ДНР» знищить українські інженерні споруди на лінії розмежування на Донбасі. Про це ватажок «ДНР» Пушилін написав в своєму Telegram-каналі.

Він підкреслив, що нібито українська сторона не виконала обґрунтовані «вимоги ДНР» і не усунула порушення. «У зв’язку з цим офіційно заявляю, що відповідно до пункту «є» додаткових заходів мною прийнято рішення видати наказ про відкриття вогню по незаконно зведеним інженерним спорудам в районі населеного пункту Шуми», – зазначив колабораціоніст Пушилін.

Він уточнив, що «влада самопроголошеної республіки направить офіційне повідомлення» щодо свого рішення в Тристоронню контактну групу.

«Докладні координати місця проведення операції будуть повідомлені українській стороні через Спільний центр по контролю і координації режиму припинення вогню (СЦКК). Закликаю українську сторону з 08:00 години 7 вересня 2020 року забезпечити відсутність особового складу в зазначеному районі», – пояснив ватажок, додавши, що «нам не потрібні людські жертви».

Раніше Пушилін «попереджав», що «ДНР» знищить позиції української армії, якщо Київ до 3 вересня не надасть акт про усунення зведених споруд на лінії зіткнення.

До слова, раніше у контактній групі пояснили заяву Фокіна про амністію бойовиків.

Як відомо, депутати хочуть викликати Фокіна до Ради для пояснення скандальних заяв.

Нагадаємо, заступник голови ТКГ Фокін заявив, що виступає за особливий статус всього Донбасу і загальну амністію.

Натомість Офіс президента відмежувався від скандальних заяв Фокіна. Голова Офісу президента Андрій Єрмак, зокрема, заявив, що окремі заяви заступника керівника української делегації у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Вітольда Фокіна не відображають офіційної позиції України.

Також голова Верховної Ради Дмитро Разумков розкритикував пропозицію Фокіна амністувати бойовиків ОРДЛО.

Після цього Фокін заявив, що його критикують «заслані козачки».

Також колишній секретар РНБО Олександр Турчинов пояснив, чому Фокін і Кравчук мають бути негайно відкликані з ТКГ.

Як повідомлялося, у серпні контактна група погодила чотири нові ділянки розведення сил на Донбасі.

Також президент України Володимир Зеленський сподівається, що друга (після паризької 9 грудня 2019 року – ред.) зустріч лідерів у «нормандському форматі» може привести до закінчення війни на Донбасі.

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