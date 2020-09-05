На Луганщині продовжується гасіння осередків пожеж



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На Луганщині рятувальники продовжують гасити пожежі Фото пресслужби ДСНС України

Координацію робіт з гасіння пожеж здійснює оперативна група Головного управління ДСНС України у Луганській області

Станом на ранок суботи, 5 вересня, на Луганщині продовжується гасіння окремих осередків пожеж в екосистемах. Загрози населеним пунктам немає.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«Станом на 7 год. 5 вересня загрози населеним пунктам немає», – зазначено в оперативній інформації ДСНС.

За даними рятувальників, напередодні о 15:30 було ліквідовано осередок загорання сухої трави поблизу с. Болотене Станично-Луганського району.

Пожежу 2 осередків сухої трави та лісових насаджень в Новоайдарському районі (с. Лобачеве та с. Лопаскине), які виникли 2 вересня, локалізовано. Відкритого вогню не спостерігається, здійснюється гасіння окремих осередків тління сухої трави.

4 вересня о 21 год. 50 хв. між с. Лобачеве Новоайдарського району та с. Старий Айдар Станичо-Луганського району виникло загорання сухої трави, валежнику та лісового масиву. На ранок суботи в цьому районізагрози населеним пунктам немає. Інженерною технікою створено 6 мінералізованих смуг для захисту ГРП поблизу с. Лобачеве.

Всього на території Луганської області до гасіння пожеж залучено 200 чоловік та 53 одиниць техніки, з них від ДСНС 167 чоловік особового складу та 38 одиниць техніки.

Координацію робіт з гасіння пожеж здійснює оперативна група Головного управління ДСНС України у Луганській області у взаємодії з командуванням операції Об’єднаних сил.

Як повідомлялося, 2 вересня на території Новоайдарського та Станично-Луганського районів Луганської області виникли серії пожеж в природному середовищі, які охопили загальну площу понад 2000 га.

Внаслідок пожежі один військовослужбовець загинув, двоє – отримали опіки різного ступеню тяжкості, а також знищено та пошкоджено житлові будинки та господарські споруди. Розпочато провадження за фактом пожеж.