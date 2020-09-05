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    Події в Україні

    На Луганщині продовжується гасіння осередків пожеж

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    <p>На Луганщині рятувальники продовжують гасити пожежі</p> - На Луганщині продовжується гасіння осередків пожеж

    На Луганщині рятувальники продовжують гасити пожежі

    Фото пресслужби ДСНС України

    Координацію робіт з гасіння пожеж здійснює оперативна група Головного управління ДСНС України у Луганській області

    Станом на ранок суботи, 5 вересня, на Луганщині продовжується гасіння окремих осередків пожеж в екосистемах. Загрози населеним пунктам немає.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    «Станом на 7 год. 5 вересня загрози населеним пунктам немає», – зазначено в оперативній інформації ДСНС.

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    На Луганщині продовжується гасіння осередків пожеж
    На Луганщині продовжується гасіння осередків пожеж
    На Луганщині продовжується гасіння осередків пожеж
    На Луганщині продовжується гасіння осередків пожеж
    На Луганщині продовжується гасіння осередків пожеж
    Фото пресслужби ДСНС України

    За даними рятувальників, напередодні о 15:30 було ліквідовано осередок загорання сухої трави поблизу с. Болотене Станично-Луганського району.

    Пожежу 2 осередків сухої трави та лісових насаджень в Новоайдарському районі (с. Лобачеве та с. Лопаскине), які виникли 2 вересня, локалізовано. Відкритого вогню не спостерігається, здійснюється гасіння окремих осередків тління сухої трави.

    4 вересня о 21 год. 50 хв. між с. Лобачеве Новоайдарського району та с. Старий Айдар Станичо-Луганського району виникло загорання сухої трави, валежнику та лісового масиву. На ранок суботи в цьому районізагрози населеним пунктам немає. Інженерною технікою створено 6 мінералізованих смуг для захисту ГРП поблизу с. Лобачеве.

    Всього на території Луганської області до гасіння пожеж залучено 200 чоловік та 53 одиниць техніки, з них від ДСНС 167 чоловік особового складу та 38 одиниць техніки.

    Координацію робіт з гасіння пожеж здійснює оперативна група Головного управління ДСНС України у Луганській області у взаємодії з командуванням операції Об’єднаних сил.

    Як повідомлялося, 2 вересня на території Новоайдарського та Станично-Луганського районів Луганської області виникли серії пожеж в природному середовищі, які охопили загальну площу понад 2000 га.

    Внаслідок пожежі один військовослужбовець загинув, двоє – отримали опіки різного ступеню тяжкості, а також знищено та пошкоджено житлові будинки та господарські споруди. Розпочато провадження за фактом пожеж.

    пожежа Луганщина ДСНС
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