Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Цигани вкрали танка». Голова Нікопольського району пояснив шкоду мемів про дурного ворога

Альона Боженко
Сьогодні, 06:10 glavcom.ua
«Цигани вкрали танка». Голова Нікопольського району пояснив шкоду мемів про дурного ворога
Євтушенко заявив, що ворога не можна недооцінювати
фото із відкритих джерел

Євген Євтушенко розказав, як змінилась тактика ворога за останні пів року

Не такий і дурний ворог - як його малюють. Окупанти постійно змінюють тактику і дуже добре навчаються на своїх помилках. Тому їх не потрібно недооцінювати. Про це заявив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко в інтерв'ю «Главкому».

За його словами сьогодні війна геть не так, як була у 2014 році. Наразі багато що залежить від сучасної зброї, яку надають міжнародні партнери Україні. І хоч Росія такого арсеналу не має, але у неї у запасі ще багато радянського заліза.

«Зараз така цікава війна – це не 2014 рік, більше використовуються дальнобійна артилерія, тепловізори, аеророзвідка дуже розвинута. Тобто це більш дистанційні бої, коли на перший план виходить саме технічне забезпечення, і дуже добре, що міжнародні партнери дають нам високоточну зброю. Але, її, на жаль, замало і потрібно більше, бо з того боку дуже багато старого залізяччя на кшталт «градів», які видумані в минулому сторіччі. Частина реактивних боєприпасів, якими вони дають залпи по нас, вже не вибухають просто тому, що вони старі, – або термін зберігання вийшов, або зберігалися неналежним чином. Але попри це у росіян багато цього заліза», - зазначив Євтушенко.

Очільник Нікопольської районної військової адміністрації  зауважив, що на даний час меми про те, що цигани вкрали танк у рашистів вже не настільки й актуальні, бо ворог врахував свої помилки і пристосувався до нашої тактики ведення війни.

«Я з початку війни не дуже добре ставився до того, що нашого ворога малюють якимось дебілом, ватником, у порваній фуфайці і вічно п’яним. Це досить небезпечний, хитрий та підступний ворог. Окрім людей, яких з «ЛНР» та «ДНР» загнали силоміць і дали їм в руки автомати, там є кадрові військові, які керують цими операціями, є приватні компанії. Це дуже велика та небезпечна сила, яку в жодному разі не треба недооцінювати. І оці меми, що цигани крадуть у них танки, в цілому, прикольні, але, по суті, це «шапкозакидательство». Його не повинно бути. Так, вони постійно змінюють тактику і дуже добре навчаються на своїх помилках. Вони вивчають нашу тактику ведення бою і пристосовуються до неї», - повідомив Євтушенко.

Цигани вкрали танк
Меми про вкрадений танк в окупантів, з'явилися після того, як у одному із сіл місцеві цигани помітили на дорозі танк російських військових і вирішили його передати ЗСУ. Українці прив'язали танк до трактора і вирушили у невідомому напрямку. Один з російських військових побіг слідом за технікою, проте наздогнати її так і не зміг. Після цього випадку мережа вибухнула мемами.

Нагадаємо, за словами Євтушенка, на території Нікополя наразі активно працюють Збройні сили України та дають відсіч ворогу. Зокрема наші воїни успішно знищують реактивні системи залпового вогню та бойові машини російських окупантів. 

Разом з тим очільник Нікопольської районної військової адміністрації розповів, що Росія наразі не має можливості окупувати прифронтовий Нікополь, тому застосовує тактику випаленої землі, знищуючи інфраструктуру міста. Євтушенко також вважає, що основна мета рашистських обстрілів – викликати паніку серед населення.

Читайте також: Штурм Нікополя. Голова району про оборону міста та полювання на колаборантів
Теги: Євген Євтушенко окупанти війна війна в Україні

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нікополь знову потрапив під обстріли рашистів
Російські окупанти обстріляли Нікополь
Сьогодні, 01:38
Росіяни майже щоночі гатять по Дніпропетровщині з «Градів»
Окупанти знову вдарили з «Градів» по Нікопольському району
21 липня, 07:40
Нікополь зазнав обстрілів із РСЗВ
Чотири залпи по місту: окупанти обстріляли Нікополь
22 липня, 00:59

Суспільство

«Цигани вкрали танка». Голова Нікопольського району пояснив шкоду мемів про дурного ворога
«Цигани вкрали танка». Голова Нікопольського району пояснив шкоду мемів про дурного ворога
Наші герої: історя Віталія Бартоша, який загинув у першу річницю свого весілля
Наші герої: історя Віталія Бартоша, який загинув у першу річницю свого весілля
Пробують робити перші кроки: мама і донька, які постраждали у Краматорську, проходять реабілітацію
Пробують робити перші кроки: мама і донька, які постраждали у Краматорську, проходять реабілітацію
Підготовка до зими: українці почали масово закуповувати обігрівачі
Підготовка до зими: українці почали масово закуповувати обігрівачі
5 серпня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
5 серпня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
«Грають на руку Москві». Реакція українців на скандальний звіт Amnesty International
«Грають на руку Москві». Реакція українців на скандальний звіт Amnesty International

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
17K
Тисячі українців помилково отримали допомогу на 6,5 тис. грн. Хто має повернути кошти
11K
Частина пенсіонерів отримає підвищення виплат: кому чекати прибавки
8587
«Нафтогаз» попередив про наслідки для українців, які не передадуть показання лічильників
8377
Синоптики розповіли, коли в Україну прийде різке похолодання
7139
Обстріл похорону відомої терористки у Донецьку. Окупанти влаштували чергову провокацію?
6796
Німеччина змінила правила для українських біженців: що зміниться з 1 вересня

Новини

Окупанти намагаються захопити Соледар і Бахмут – Генштаб
Сьогодні, 07:09
На Луганщині партизани обстріляли авто з рашистською «владою»  
Вчора, 14:55
Офіс президента відреагував на обстріл Торецька 
Вчора, 14:30
СБУ повідомила про підозру колаборантам, які допомагають РФ легалізувати окупацію
Вчора, 13:55
Військова техніка і мобілізація: Зеленський провів засідання Ставки
Вчора, 13:40
ЗСУ знову вдарили по Антонівському мосту в Херсоні (відео)
Вчора, 13:25

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту