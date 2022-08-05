«Цигани вкрали танка». Голова Нікопольського району пояснив шкоду мемів про дурного ворога

Євген Євтушенко розказав, як змінилась тактика ворога за останні пів року

Не такий і дурний ворог - як його малюють. Окупанти постійно змінюють тактику і дуже добре навчаються на своїх помилках. Тому їх не потрібно недооцінювати. Про це заявив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко в інтерв'ю «Главкому».

За його словами сьогодні війна геть не так, як була у 2014 році. Наразі багато що залежить від сучасної зброї, яку надають міжнародні партнери Україні. І хоч Росія такого арсеналу не має, але у неї у запасі ще багато радянського заліза.

«Зараз така цікава війна – це не 2014 рік, більше використовуються дальнобійна артилерія, тепловізори, аеророзвідка дуже розвинута. Тобто це більш дистанційні бої, коли на перший план виходить саме технічне забезпечення, і дуже добре, що міжнародні партнери дають нам високоточну зброю. Але, її, на жаль, замало і потрібно більше, бо з того боку дуже багато старого залізяччя на кшталт «градів», які видумані в минулому сторіччі. Частина реактивних боєприпасів, якими вони дають залпи по нас, вже не вибухають просто тому, що вони старі, – або термін зберігання вийшов, або зберігалися неналежним чином. Але попри це у росіян багато цього заліза», - зазначив Євтушенко.

Очільник Нікопольської районної військової адміністрації зауважив, що на даний час меми про те, що цигани вкрали танк у рашистів вже не настільки й актуальні, бо ворог врахував свої помилки і пристосувався до нашої тактики ведення війни.

«Я з початку війни не дуже добре ставився до того, що нашого ворога малюють якимось дебілом, ватником, у порваній фуфайці і вічно п’яним. Це досить небезпечний, хитрий та підступний ворог. Окрім людей, яких з «ЛНР» та «ДНР» загнали силоміць і дали їм в руки автомати, там є кадрові військові, які керують цими операціями, є приватні компанії. Це дуже велика та небезпечна сила, яку в жодному разі не треба недооцінювати. І оці меми, що цигани крадуть у них танки, в цілому, прикольні, але, по суті, це «шапкозакидательство». Його не повинно бути. Так, вони постійно змінюють тактику і дуже добре навчаються на своїх помилках. Вони вивчають нашу тактику ведення бою і пристосовуються до неї», - повідомив Євтушенко.

Цигани вкрали танк Меми про вкрадений танк в окупантів, з'явилися після того, як у одному із сіл місцеві цигани помітили на дорозі танк російських військових і вирішили його передати ЗСУ. Українці прив'язали танк до трактора і вирушили у невідомому напрямку. Один з російських військових побіг слідом за технікою, проте наздогнати її так і не зміг. Після цього випадку мережа вибухнула мемами.

Нагадаємо, за словами Євтушенка, на території Нікополя наразі активно працюють Збройні сили України та дають відсіч ворогу. Зокрема наші воїни успішно знищують реактивні системи залпового вогню та бойові машини російських окупантів.

Разом з тим очільник Нікопольської районної військової адміністрації розповів, що Росія наразі не має можливості окупувати прифронтовий Нікополь, тому застосовує тактику випаленої землі, знищуючи інфраструктуру міста. Євтушенко також вважає, що основна мета рашистських обстрілів – викликати паніку серед населення.