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Російські винищувачі вдарили по Сумщині: відео жахливих наслідків атаки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Російські винищувачі вдарили по Сумщині: відео жахливих наслідків атаки
фото скріншот відео

Одна з них авіабомб влучила в будівлю поліції

Авіабомби, якими росіяни атакували Сумщину, знищили будівлю поліції, а також пошкодили місцеву школу. Відео наслідків страшної атаки з’явилося у мережі.

«Білопілля, Сумщина. Розбір завалів після нічного обстрілу авіабомбами. Одна з них влучила в будівлю поліції, також пошкоджена місцева школа. Загинув поліцейський та сторож школи, ще дев'ятеро людей – поранені.

Нагадаємо, російські окупанти вночі 24 березня атакували Сумську область винищувачами Су-35, випустили понад 10 керованих авіабомб.  Згодом голова Білопілля Юрій Зарко розповів в коментарі «Суспільному», що внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще одна в тяжкому стані в лікарні, в сотні будинків вибиті вікна.

Як повідомлялося, учора ввечері та в ніч проти 24 березня росіяни атакували Україну ракети на півдні, запускали «Шахеди» з півночі та вдарили по Кривому Рогу. 

Теги: Сумщина війна

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