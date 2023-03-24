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Нічна атака росіян: Повітряні сили повідомили деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Нічна атака росіян: Повітряні сили повідомили деталі
фото ілюстративне

Під час атаки була застосована протилокаційна ракета Х-31

Учора ввечері та в ніч проти 24 березня росіяни атакували Україну ракети на півдні, запускали «Шахеди» з півночі та вдарили по Кривому Рогу. Про це розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Почалося все з вечора, коли противник атакував Одеську область. Знищено дві ракети Х-59. Також атака продовжилась і з півночі нашої країни, близько 10 літаків Су-35, російські новітні винищувачі, атакували Сумську область керованими авіаційними бомбами. Це надзвичайно велика загроза, коли керовані авіаційні бомби, плануючі бомби можуть летіти далеко, а літаки не входять в зону ураження нашої ППО. Таким чином понад 10 цих керованих бомб атакували об'єкти в Сумській області. Там втрати уточнюються, вони будуть оголошені військовими адміністраціями», – розповів Ігнат.

За його словами, також окупантами під час атаки була застосована протилокаційна ракета Х-31. «На, жаль є і «Шахеди», які атакували північ країни і також Кривий Ріг. Є влучання в певні об'єкти. Там, попередньо, за інформацією місцевої влади, без жертв», – повідомив Ігнат.

Нагадаємо, російські загарбники у ніч на 24 березня під час повітряної тривоги вдарили «Шахедами» по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. 

Триває 394-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Українські захисники відбили на них понад 79 атак противника.

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Теги: війна Одещина росіяни втрати ракета Кривий Ріг

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