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Загинув сторож, людині відірвало ногу: наслідки атаки винищувачів РФ на Сумщині

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Загинув сторож, людині відірвало ногу: наслідки атаки винищувачів РФ на Сумщині
фото ілюстративне

У місті багато пошкоджених житлових будинків

Російські окупанти вночі 24 березня атакували Сумську область винищувачами Су-35, випустили понад 10 керованих авіабомб. Про це повідомив речник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Близько 10 літаків Су-35 – це російський найновіший винищувач – атакували Сумську область керованими авіаційними бомбами... Це надзвичайно велика загроза, коли керовані авіаційні бомби, що планують бомби, можуть летіти далеко, і літаки не входять у зону поразки нашої протиповітряної оборони», – сказав Ігнат.

За його словами, понад 10 керованих бомб атакували об'єкти в Сумській області. «Там втрати уточнюються. Напевно, вони будуть оголошені військовими адміністраціями», – сказав речник Повітряних сил.

Згодом міський голова Білопілля Юрій Зарко розповів в коментарі «Суспільному», що внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще одна в тяжкому стані в лікарні, в сотні будинків вибиті вікна.

Зарко зазначив, що близько 12 години ночі в громаді почався масований обстріл. «Були помічені Шахеди, ракети, були системи залпового вогню, був артобстріл. Вони одночасно вдарили з декількох точок. Центр міста постраждав, школа №4».

Сторож школи №4 загинув. Поранення отримала одна людина, яка перебувалав житловому будинку – їй відірвало ногу. В місті багато пошкоджених житлових будинків – пошкоджені дахи та сотні вікон. Наразі в громаді почали ліквідацію наслідків обстрілів.

Нагадаємо, учора ввечері та в ніч проти 24 березня росіяни атакували Україну ракети на півдні, запускали «Шахеди» з півночі та вдарили по Кривому Рогу. 

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Теги: окупанти школа Кривий Ріг обстріл втрати поранення винищувач росіяни Сумщина війна

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