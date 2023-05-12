Російські воєнкори запанікували через «наступ на Бєлгород». ЗСУ відреагували

Поки російські військкори та пропагандисти панікують, Сили оборони продовжують робити свою роботу

Вчора пропагандистські воєнкори почали розганяти дезінформацію про початок контрнаступу ЗСУ. Особливу увагу приділяли нібито наступу українських танків та Бєлгород. Про це розповіла речниця Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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«Планова істерія була нами закладена з самого початку повномасштабного вторгнення. Спочатку у них був привид Києва, а тепер привид бериславських катерів. Все логічно, як вони люблять повторювати: все йде за планом. Просто вони не весь план знають», – сказала вона.

Гуменюк зазначила, що поки російські військкори та пропагандисти панікують, Сили оборони продовжують робити свою роботу.

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«В умовах контрбатарейної протидії потужну роботу виконують саме артилерійські підрозділи. Зокрема, 406-ї та 63-ї бригади, які працюють на півдні. За минулу добу у них був дуже потужний результат: було знищено понад 50 рашистів, понад десять одиниць техніки», – додала речниця.

Раніше міністр оборони Великої Британії Бен Воллес підтвердив, що його країна передає Україні далекобійні авіаційні ракети Storm Shadow.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні все ще потрібно «трохи більше часу», перш ніж вона розпочне контрнаступ, щоб до країни прибуло ще трохи обіцяної західної військової допомоги.

У той же час засновник приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що контрнаступ ЗСУ уже почався, а українські військові проривають фланги «вагнерівців» на Бахмутському напрямку.