«Контрнаступ ЗСУ йде повним ходом». Пригожин впав в істерику (відео)

За версією Євгена Пригожина, далі ЗСУ наступатимуть на Бєлгородську та Брянську області РФ

Засновник приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що контрнаступ ЗСУ уже почався, а українські військові проривають фланги «вагнерівців» на Бахмутському напрямку.

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Пригожин заявив, що Зеленський «лукавить», що контрнаступ ЗСУ ще не почався. Ватажок найманців занив, бо нібито «контрнаступ йде повним ходом» і їхні позиції штурмують позиції підготовлені українські військові із сучасною технікою.

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«На Бахмутському напрямку підрозділи ЗСУ заходять у фланги. На жаль, у частині місць це успішно у них виходить», – ниє Пригожин.

В істериці Пригожин заявив, що наступними після витіснення «Вагнеру» з бахмутського напрямку будуть Бєлгородська і Брянська області з виходом на територію РФ та Запоріжжя.

«Для ЗСУ зараз важливо проламати Бахмутський напрямок. Їм треба спочатку розібратися з Бахмутським напрямком і ПВК «Вагнер», закінчити цю історію і на підйомі зі всіх бойовим духом йти на Запоріжжя, Брянську та Бєлгородську області. Тому, наступ ЗСУ почалося», – заявив Пригожин.

Напередодні повідомлялося, що «вагнерівці» покинули Бахмут на Донеччині, втративши приблизно 500 своїх військових. Зранку 9 травня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин розповів про втечу бійців російської 72 бригади з позицій під Бахмутом. За його словами, вони оголили стратегічний плацдарм.

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Нагадаємо, що президент Зеленський пояснив, чому контрнаступ зараз неприйнятний. Українські військові мають достатньо зброї для контрнаступу, але на даному етапі можуть бути великі втрати, тож варто трохи почекати. Водночас президент Володимир Зеленський переконаний, що українці можуть перемогти у війні проти Росії ще до президентських виборів у США.