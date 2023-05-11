Передача Україні далекобійних ракет: офіційна заява Британії

Ракети використовуватимуться на суверенній території України

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес підтвердив, що його країна передає Україні далекобійні авіаційні ракети Storm Shadow. Про це він повідомив в Палаті громад, передає Sky News.

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Воллес зазначив, що передача цих систем зміцнить оборону України, особливо у розрізі захисту критичної інфраструктури.

«Україна має право захищатися від цього. Ракети використовуватимуться на суверенній території України», – сказав Воллес.

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Storm Shadow – це крилата ракета великої дальності зі скритними можливостями, спільно розроблена Великою Британією та Францією, яка зазвичай запускається з повітря. З дальністю стрілянини понад 250 км це трохи менше від дальності американських армійських тактичних ракетних систем класу «земля-земля» або Atacms, про які Україна давно просила.

Раніше про передачу Storm Shadow повідомляло видання CNN.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що. Україні все ще потрібно «трохи більше часу», перш ніж вона розпочне контрнаступ, щоб до країни прибуло ще трохи обіцяної західної військової допомоги.