Британська розвідка вказала, якою зброєю Росія протистоятиме контрнаступу ЗСУ
Росія вважає, що крилаті ракети відіграють важливу роль у будь-якому гіпотетичному конфлікті з НАТО
Аби зірвати очікуваний контрнаступ ЗСУ, Росія розглядає крилаті ракети як ключовий потенціал для завдання ударів углиб України. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.
Як зазначається у зведенні, кораблі Чорноморського флоту ВМФ Росії в ніч із 8 на 9 травня випустили територією України вісім крилатих ракет SS-N-30a SAGARIS вперше з 9 березня 2023 року. Аж до березня кораблі ВМФ Росії часто запускали ці ракети.
За даними британської розвідки, Росія, ймовірно, тимчасово призупинила використання цієї зброї, бо хотіла відновити свої резервні запаси.
У короткостроковій перспективі Росія, ймовірно, розглядає крилаті ракети як ключовий потенціал для завдання ударів углиб України, щоб зірвати очікувані українські контрнаступи. У більш стратегічному плані Росія вважає, що крилаті ракети відіграють важливу роль у будь-якому гіпотетичному конфлікті з НАТО, йдеться у повідомленні.
«Як використовувати цю дефіцитну та дорогу зброю – одна з численних дилем, з якими стикаються російські командири, тому що війна в Україні триває набагато довше, ніж вони спочатку планували» – зазначають у мноборони Британії.
Нагадаємо, триває 443-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – відбито 44 атаки ворога. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка.
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