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Британська розвідка вказала, якою зброєю Росія протистоятиме контрнаступу ЗСУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британська розвідка вказала, якою зброєю Росія протистоятиме контрнаступу ЗСУ
За даними британської розвідки, Росія, ймовірно, відновлює свої резервні запаси
фото ілюстративне

Росія вважає, що крилаті ракети відіграють важливу роль у будь-якому гіпотетичному конфлікті з НАТО

Аби зірвати очікуваний контрнаступ ЗСУ, Росія розглядає крилаті ракети як ключовий потенціал для завдання ударів углиб України. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, кораблі Чорноморського флоту ВМФ Росії в ніч із 8 на 9 травня випустили територією України вісім крилатих ракет SS-N-30a SAGARIS вперше з 9 березня 2023 року. Аж до березня кораблі ВМФ Росії часто запускали ці ракети.

За даними британської розвідки, Росія, ймовірно, тимчасово призупинила використання цієї зброї, бо хотіла відновити свої резервні запаси.

У короткостроковій перспективі Росія, ймовірно, розглядає крилаті ракети як ключовий потенціал для завдання ударів углиб України, щоб зірвати очікувані українські контрнаступи. У більш стратегічному плані Росія вважає, що крилаті ракети відіграють важливу роль у будь-якому гіпотетичному конфлікті з НАТО, йдеться у повідомленні.

«Як використовувати цю дефіцитну та дорогу зброю – одна з численних дилем, з якими стикаються російські командири, тому що війна в Україні триває набагато довше, ніж вони спочатку планували» – зазначають у мноборони Британії.

Нагадаємо, триває 443-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – відбито 44 атаки ворога. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка. 

Теги: розвідка росія війна британська розвідка Бахмут контрнаступ

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