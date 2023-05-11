Зеленський пояснив, чому контрнаступ зараз неприйнятний

Президент Зеленський: Україні потрібно більше часу для початку контрнаступу проти російських загарбників

Українські військові можуть йти вперед та бути успішними з тим, що мають вже зараз

Українські військові мають достатньо зброї для контрнаступу, але на даному етапі можуть бути великі втрати, тож варто трохи почекати. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю суспільним мовникам, які є членами Eurovision News, зокрема BBC.

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Глава держави зазначив, що Україні потрібно більше часу для початку контрнаступу проти російських загарбників, адже військові все ще потребують обіцяної допомоги від союзників.

Він зазначив, що українські військові можуть йти вперед та бути успішними з тим, що мають вже зараз. «Але ми втратили б багато людей. Я вважаю, що це неприйнятно... Тож нам потрібно почекати. Нам ще потрібно трохи часу», – сказав президент.

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Зеленський охарактеризував бойові бригади, деякі з яких були навчені країнами НАТО, як «готові», але сказав, що армія все ще потребує «деяких речей», включаючи бронетехніку, яка надходить партіями.

Водночас президент висловив упевненість, що українські військові можуть наступати, попередивши про ризики «замороженого конфлікту», на який, за його словами, розраховує Росія.

Водночас президент Володимир Зеленський переконаний, що українці можуть перемогти у війні проти Росії ще до президентських виборів у США.

Триває 442-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - відбито 39 ворожих атак. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка.