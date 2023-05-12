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«Срібна куля» проти окупантів: Україна має майже все для успішного контрнаступу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
«Срібна куля» проти окупантів: Україна має майже все для успішного контрнаступу
За словами генерала, Україна отримала близько 600 видів озброєнь від країн НАТО та інших держав
фото: Генштаб

«Срібна куля» – це сукупність новітнього озброєння, техніки, високоточних боєприпасів та ефективних дій ЗСУ

Українська армія отримала близько 95% необхідних озброєнь, техніки та боєприпасів, які обіцяли союзники. Про це розповів керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках, генерал армії Микола Маломуж в інтерв'ю Obozrevatel.

За словами генерала, Україна отримала близько 600 видів озброєнь від країн НАТО та інших держав.

«Проте є питання, пов'язані з логістикою та заміною озброєння на нові зразки, які обговорювалися під час переговорів. Також вирішальними моментами є постачання високоточних ракет, які можуть бити на 300 км, та бронетехніки, запасів боєприпасів обсягом близько мільйона штук» – зазначив Маломуж.

До слова, «срібна куля» для України – це сукупність новітнього озброєння, техніки, високоточних боєприпасів та ефективних дій Збройних сил, готових до системної бойової дії.

На думку Миколи Маломужа, важливо, щоб запаси боєприпасів поповнювалися системно, особливо при проведенні активних бойових дій та наступальних операцій.

Нагадаємо, США продовжать підтримувати Україну і допоможуть закрити нестачу зброї, якщо виникне така потреба. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. Посадовець наголосив, що Вашингтон співпрацював з понад 50 країнами, щоб створити коаліцію для допомоги Україні, і продовжує це робити.

Також держсекретар США заявив, що Україна має ресурси для повернення територій, захоплених Росією за час повномасштабної війни. Про це він сказав на пресконференції з міністром закордонних справ Великої Британії Джеймсом Клеверлі. Посадовець зазначив, що йдеться не лише про зброю, а й про навички військових і планування операцій.

Раніше стало відомо, що Південно-Африканська Республіка постачала боєприпаси до Росії за допомогою корабля, який у грудні минулого року пришвартувався до військово-морської бази Саймонстаун у Кейптауні. Про це заявив посол США у Південній Африці Рубен Брігеті.

 

 

Теги: ЗСУ зброя війна Україна контрнаступ

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