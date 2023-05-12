Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Напередодні довгоочікуваного контрнасту ЗСУ почали «формувати» операції: що відомо

Діана Гасюк
glavcom.ua
Напередодні довгоочікуваного контрнасту ЗСУ почали «формувати» операції: що відомо
підготовчі операції можуть тривати протягом багатьох днів, перш ніж розпочнеться запланованований наступ
фото з відкритих джерел

Операції формування також можуть бути розроблені, щоб заплутати ворога

Українські сили почали «формувати» операції напередодні контрнаступу проти російських військ. Про це повідомляє CNN, з посиланням на високопоставленого військового чиновника США та чиновника Заходу.

Формування включає удари по таких цілях, як склади БК, командні центри, бронетанкові та артилерійські системи, що здійснюється для підготовки поля бою для наступаючих сил. Таку тактику перед спільними операціями називають стандартною.

Також зазначається, що коли минулого року українські захисники розпочали контрнаступ у Харківській та Херсонській областях, цьому також передували, окрім ударів із застосуванням HIMARS, і повітряні атаки, щоб сформувати поле бою.

Західні топ-чиновники розповіли журналістам, що підготовчі операції можуть продовжуватися протягом багатьох днів, перш ніж розпочнеться основна частина будь-якого запланованого настання ЗСУ.

Зазначається, що операції з формування також можуть бути призначені для того, щоб збити противника з пантелику, йдеться в матеріалі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його країні все ще потрібно «трохи більше часу», перш ніж розпочати контрнаступ, щоб дозволити надійти до країни обіцяної Західної військової допомоги.

«З тим, що ми маємо, ми можемо йти вперед і бути успішними», – сказав Зеленський європейським журналістам в інтерв’ю, опублікованому в четвер та додав: Але ми втратили б багато людей. Я вважаю, що це неприйнятно. Тож нам потрібно почекати».

Нагадаємо, Зеленський пояснив, чому контрнаступ зараз неприйнятний.

Читайте також: Не треба недооцінювати росіян: генсек НАТО про контрнаступ
Теги: контрнаступ Володимир Зеленський

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський відвідав передові позиції захисників на Донеччині ﻿(фото)
Зеленський відвідав передові позиції захисників на Донеччині ﻿(фото)
18 квiтня, 14:59
Тільки евакуація і виїзд в безпечні міста врятує людей у випадку масованих обстрілів
Керівник міста на Донбасі пояснив, чому так важливо тримати Бахмут
20 квiтня, 14:37
Потужний оборонний пакет від США та визнання терористичною ПВК «Вагнера»
Новий оборонний пакет та санкційний тиск на Росію: звернення Зеленського (відео)
9 травня, 23:01
Контрнаступ ЗСУ: аналітики спрогнозували, як допоможе Росії Чорноморський флот
Контрнаступ ЗСУ: аналітики спрогнозували, як допоможе Росії Чорноморський флот
24 квiтня, 08:33
Ексочільник ЦРУ спрогнозував, коли і де відбудеться потужний наступ ЗСУ
Ексочільник ЦРУ спрогнозував, коли і де відбудеться потужний наступ ЗСУ
24 квiтня, 13:10
Володимир Зеленський подякував за підтримку і допомогу естонського народу
Зеленський зустрівся з прем'єркою Естонії (відео)
24 квiтня, 16:34
Володимир Зеленський сьогодні зустрівся з делегацією парламенту Португалії
Зеленський анонсував великий санкційний пакет проти РФ: звернення (відео)
2 травня, 20:40
Уурядовий літак США Boeing C-40 був помічений у Фінляндії
Журналісти помітили літак, яким Зеленський міг прилетіти до Фінляндії (фото)
3 травня, 18:59
Зеленський: Російського диктатора Володимира Путіна потрібно притягнути до відповідальності за військові злочини
Візит Зеленського до Нідерландів, вибухи у Києві та арешт Труханова. Головне за 4 травня
4 травня, 21:19

Суспільство

Напередодні довгоочікуваного контрнасту ЗСУ почали «формувати» операції: що відомо
Напередодні довгоочікуваного контрнасту ЗСУ почали «формувати» операції: що відомо
Нічні заморозки відступають: синоптики дали прогноз на 12 травня
Нічні заморозки відступають: синоптики дали прогноз на 12 травня
Привласнив ₴17 мільйонів підприємства НААН: суд узяв під варту одного з підозрюваних
Привласнив ₴17 мільйонів підприємства НААН: суд узяв під варту одного з підозрюваних
Українці повертаються додому, свіжі та холоднокровні
Українці повертаються додому, свіжі та холоднокровні
Коли можна відмовитись від повістки? Юрист підказав три варіанти
Коли можна відмовитись від повістки? Юрист підказав три варіанти
Розлучення та шлюби під час війни: статистика показала несподівану тенденцію
Розлучення та шлюби під час війни: статистика показала несподівану тенденцію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
Резиденція митрополита Онуфрія в Чернівцях: що цікавого побачили журналісти (фото)
16K
Вчені з'ясували, які групи крові найбільш схильні до раку та серцевих захворювань
6585
Виборчі пристрасті у Туреччині. Конкурент Ердогана зняв свою кандидатуру
4988
У Мілані прогримів потужний вибух. Правоохоронці проводять евакуацію людей (фото, відео)
4578
«Це межує з божевіллям»: Кремль відреагував на рішення Польщі перейменувати Калінінград
4533
Сиділи поруч на трибунах: Андрій Шевченко встряг у скандал із проросійським спортсменом

Новини

Півфінал Євробачення, ЗСУ почали «формувати» операції, вибухи у Запоріжжі: головне за ніч
Сьогодні, 06:40
Знищено ворожі склади та пункти управління: ЗСУ потужно вдарили по окупантах
Сьогодні, 06:34
У Запоріжжі та Херсоні пролунали вибухи: оновлено
Сьогодні, 02:55
Історичний момент: Кулеба взяв участь у саміті Асоціації Карибських держав
Сьогодні, 00:50
Закликав до миру на «Євробаченні-2023»: учасник із Румунії прокричав антивоєнний заклик
Сьогодні, 00:30
12 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:15

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту