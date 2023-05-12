Напередодні довгоочікуваного контрнасту ЗСУ почали «формувати» операції: що відомо

Операції формування також можуть бути розроблені, щоб заплутати ворога

Українські сили почали «формувати» операції напередодні контрнаступу проти російських військ. Про це повідомляє CNN, з посиланням на високопоставленого військового чиновника США та чиновника Заходу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Формування включає удари по таких цілях, як склади БК, командні центри, бронетанкові та артилерійські системи, що здійснюється для підготовки поля бою для наступаючих сил. Таку тактику перед спільними операціями називають стандартною.

Також зазначається, що коли минулого року українські захисники розпочали контрнаступ у Харківській та Херсонській областях, цьому також передували, окрім ударів із застосуванням HIMARS, і повітряні атаки, щоб сформувати поле бою.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Західні топ-чиновники розповіли журналістам, що підготовчі операції можуть продовжуватися протягом багатьох днів, перш ніж розпочнеться основна частина будь-якого запланованого настання ЗСУ.

Зазначається, що операції з формування також можуть бути призначені для того, щоб збити противника з пантелику, йдеться в матеріалі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його країні все ще потрібно «трохи більше часу», перш ніж розпочати контрнаступ, щоб дозволити надійти до країни обіцяної Західної військової допомоги.

«З тим, що ми маємо, ми можемо йти вперед і бути успішними», – сказав Зеленський європейським журналістам в інтерв’ю, опублікованому в четвер та додав: Але ми втратили б багато людей. Я вважаю, що це неприйнятно. Тож нам потрібно почекати».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, Зеленський пояснив, чому контрнаступ зараз неприйнятний.