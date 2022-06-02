Уряд назвав міста, які повністю знищили російські війська

У Донецькій та Луганській областях повністю знищені шість міст

Унаслідок повномасштабної збройної агресії Росії деякі міста в Україні знищені повністю. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, передає пресслужба офісу.

«За нашими попередніми підрахунками, в країні зруйновано понад 350 тисяч об’єктів та мільйони квадратних метрів житлової, освітньої, медичної, спортивної інфраструктури, пошкоджено тисячі кілометрів автомобільних і залізничних шляхів, аеропорти, порти та багато іншого. Частину з цих об’єктів можна відновити, частина зруйнована вщент», – зазначив Тимошенко.

У Донецькій та Луганській областях повністю знищені Маріуполь, Волноваха, Рубіжне, Попасна, Лиман, Сєвєродонецьк. Також важка ситуація в окупованих громадах Херсонської області, значних руйнувань зазнали окремі громади Миколаївщини та Запоріжжя. У Харкові частина мікрорайону Північна Салтівка повністю знищена.

«Наша спільна мета – після перемоги максимально швидко відновити все те, що знищили росіяни в цій кривавій війні. І не просто відновити, а створити нову, сильну, сучасну Україну, де інфраструктура кожної громади, міста й селища відповідає найвищому рівню європейської та світової якості й інклюзивності», – додав заступник керівника Офісу президента.

Раніше повідомлялося, що команда Офісу президента закінчує збір всіх даних від областей, які необхідні для розробки плану післявоєнного відновлення та модернізації України.

Також зазначалось, що від російських загарбників звільнено тисячу населених пунктів. Залізничне сполучення відновлено на 45%. У 326 населених пунктах відновили відновлення закладів медицини, понад 400 – відкрилися аптеки. 85% деокупованих міст, селище та сіло – вже зі світлом.