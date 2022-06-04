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    Політика

    Мінреінтеграції розширило перелік тимчасово окупованих територій

    Усі внутрішньо переміщені особи, які перемістилися з громад та областей, отримають грошову допомогу від держави - Мінреінтеграції розширило перелік тимчасово окупованих територій
    Усі внутрішньо переміщені особи, які перемістилися з громад та областей, отримають грошову допомогу від держави
    фото з відкритих джерл

    До переліку увійшли вісім областей з 310 громадами сумарно

    Міністерство реінтеграції розширило перелік територій України, розташованих у районі бойових дій. До списку входять також тимчасово окуповані та заблоковані громади та області. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

    «Станом на 30.05.2022 року в оновлений перелік територіальних громад, що розташовані в районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), додалися одна громада в Миколаївській та 5 - у Сумській областях», – йдеться в повідомленні.

    В міністерстві додають, що загалом до переліку ввійшли 8 областей з 310 громадами сумарно.

    «Перелік не є фіксованим документом – він регулярно актуалізується», –- додають у відомстві.

    Усі внутрішньо переміщені особи, які перемістилися з громад та областей з цього списку, отримають грошову допомогу від держави. Якщо регіон не внесено в перелік – виплати отримати неможливо.

    Нагадаємо, віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук закликає батьків із тимчасово окупованих територій не відправляти дітей навчатися до окупантських навчальних закладів.

    Теги: росія окупанти міністр війна громада Україна окуповані території окупація Ірина Верещук Міністерства розвитку громад і територій #stoprussia
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    Мінреінтеграції розширило перелік тимчасово окупованих територій