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    Події в Україні

    Від російських загарбників звільнено тисячу населених пунктів. Офіс президента підготував звіт

    Ремонтні бригади працюють у звільнених містах&nbsp; - Від російських загарбників звільнено тисячу населених пунктів. Офіс президента підготував звіт
    Ремонтні бригади працюють у звільнених містах 
    фото: Кирило Тимошенко/Телеграм

    365 населених пунктів очищено від вибухонебезпечних предметів

    Офіс президента разом з урядовими службами підготував звіт про відновлення інфраструктури на вільнених територіях. Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що наразі звільнено від російських загарбників понад тисячу населених пунктів. 365 з них пройшли процедуру очищення від вибухонебезпечних предметів.


    Залізничне сполучення відновлено на 45%.

    У 326 населених пунктах відновили відновлення закладів медицини, понад 400 – відкрилися аптеки.

    85% деокупованих міст, селище та сіло – вже зі світлом.

    Також представник Офісу президента повідомив, що у Макарові розпочинається відбудова центру первинної медико-санітарної допомоги.

    Тим часом у МВС заявили, що повертатися у звільнені міста і села буде небезпечно ще тривалі роки. Питання повноцінного безпечного повернення у звільнені міста та села зараз ніхто не може гарантувати.

    Також додамо, що пляжний сезон у Києві відкладається. Сапери шукають бомби у водоймах.

    Теги: росія окупанти війна електроенергія Україна інфраструктура окупація Офіс президента #stoprussia
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    Від російських загарбників звільнено тисячу населених пунктів. Офіс президента підготував звіт