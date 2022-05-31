Від російських загарбників звільнено тисячу населених пунктів. Офіс президента підготував звіт

365 населених пунктів очищено від вибухонебезпечних предметів

Офіс президента разом з урядовими службами підготував звіт про відновлення інфраструктури на вільнених територіях. Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що наразі звільнено від російських загарбників понад тисячу населених пунктів. 365 з них пройшли процедуру очищення від вибухонебезпечних предметів.



Залізничне сполучення відновлено на 45%.

У 326 населених пунктах відновили відновлення закладів медицини, понад 400 – відкрилися аптеки.

85% деокупованих міст, селище та сіло – вже зі світлом.

Також представник Офісу президента повідомив, що у Макарові розпочинається відбудова центру первинної медико-санітарної допомоги.

Тим часом у МВС заявили, що повертатися у звільнені міста і села буде небезпечно ще тривалі роки. Питання повноцінного безпечного повернення у звільнені міста та села зараз ніхто не може гарантувати.

Також додамо, що пляжний сезон у Києві відкладається. Сапери шукають бомби у водоймах.