Стало відомо, скільки часу знадобиться на повне розмінування України
Для розмінування території України знадобиться до 10 років
На повне розмінування території України, де проходять чи проходили бойові дії, знадобиться до 10 років. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.
Зараз майже половина території України забруднена нерозірваними боєприпасами. Наразі заміновано близько 300 тисяч квадратних кілометрів.
Проте це лише поверхневе розмінування. Небезпечними залишаються ліси та лісосмуги.
В МВС закликали українців ознайомитися з правилами мінної безпеки, а також проводити розмови з дітьми.
Раніше повідомлялося, що на пляжі курортного селища Лазурне троє місцевих жителів підірвалися на російській міні. Військові РФ, порушуючи вимоги Женевської конвенції про захист цивільного населення, встановили міни вздовж узбережжя Чорного моря.
Раніше на Чернігівщині тракторист наїхав на вибуховий пристрій. Водія не вдалося врятувати. Піротехніки ДСНС разом з вибухотехніками Національної поліції перевірили прилеглу місцевість на наявність інших вибухонебезпечних предметів і виявили ще одну протитанкову міну ТМ-62М.
Також кілька днів тому на Київщині тракторист підірвався на міні в полі.