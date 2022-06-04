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рус
    Події в Україні

    Стало відомо, скільки часу знадобиться на повне розмінування України

    Наразі заміновано близько 300 тисяч квадратних кілометрів - Стало відомо, скільки часу знадобиться на повне розмінування України
    Наразі заміновано близько 300 тисяч квадратних кілометрів
    фото з відкритих джерел

    Для розмінування території України знадобиться до 10 років

    На повне розмінування території України, де проходять чи проходили бойові дії, знадобиться до 10 років. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

    Зараз майже половина території України забруднена нерозірваними боєприпасами. Наразі заміновано близько 300 тисяч квадратних кілометрів.

    Монастирський зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення піротехніки встигли очистити 30 тисяч квадратних кілометрів. Фахівці знешкодили 130 тисяч боєприпасів, у тому числі майже 2 тисячі авіабомб.

    Проте це лише поверхневе розмінування. Небезпечними залишаються ліси та лісосмуги.

    В МВС закликали українців ознайомитися з правилами мінної безпеки, а також проводити розмови з дітьми.

    Раніше повідомлялося, що на пляжі курортного селища Лазурне троє місцевих жителів підірвалися на російській міні. Військові РФ, порушуючи вимоги Женевської конвенції про захист цивільного населення, встановили міни вздовж узбережжя Чорного моря.

    Раніше на Чернігівщині тракторист наїхав на вибуховий пристрій. Водія не вдалося врятувати. Піротехніки ДСНС разом з вибухотехніками Національної поліції перевірили прилеглу місцевість на наявність інших вибухонебезпечних предметів і виявили ще одну протитанкову міну ТМ-62М.

    Також кілька днів тому на Київщині тракторист підірвався на міні в полі.


    Теги: росія окупанти війна розмінування Україна окупація Денис Монастирський #stoprussia міни
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    Стало відомо, скільки часу знадобиться на повне розмінування України