Стало відомо, скільки часу знадобиться на повне розмінування України

На повне розмінування території України, де проходять чи проходили бойові дії, знадобиться до 10 років. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Зараз майже половина території України забруднена нерозірваними боєприпасами. Наразі заміновано близько 300 тисяч квадратних кілометрів.