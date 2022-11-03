Російські загарбники хочуть підключити ЗАЕС до окупованого Криму та Донбасу – Енергоатом

Окупанти навмисне пошкодили лінії на ЗАЕС, щоб під час ремонту перепідключити їх

Найближчим часом російські загарбники намагатимуться відремонтувати пошкоджені лінії зв’язку на Запорізькій атомній електростанції та підключити лінії у напрямку тимчасово окупованих Криму та Донбасу. Про це повідомляє пресслужба Енергоатому.

«Вчорашні обстріли та пошкодження двох останніх високовольтних ліній зв‘язку тимчасово окупованої Запорізької АЕС з енергосистемою України є черговою спробою рашистів перепідключити атомну станцію до російської енергосистеми», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники розмістили на даху одного з енергоблоків Запорізької атомної електростанції свої системи радіоелектронної боротьби.

Також окупанти спровокували екологічну катастрофу на Запорізькій атомній електростанції. У ставок-охолоджувач не потрапляє тепла вода через зупинку енергоблоків. Це призвело до масового мору риби, яка виконує санітарну функцію. Якщо температура води в ставку не підніметься найближчим часом, то на берег викине близько тисячі тонн дохлої риби.

Крім того, Генштаб повідомляв, що рашисти можуть підірвати житлові масиви та ЗАЕС.

До слова, триває 253-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Макіївка, Невське і Білогорівка Луганської області; Верхньокамʼянське, Спірне, Бахмут, Майорськ, Первомайське, Новомихайлівка, Водяне, Павлівка та Пречистівка на Донеччині.