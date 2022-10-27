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Рашисти можуть підірвати житлові масиви та ЗАЕС – Генштаб

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Рашисти можуть підірвати житлові масиви та ЗАЕС – Генштаб
Окупанти можуть організувати підриви на ЗАЕС з метою її остаточного виведення з ладу
фото ілюстративне

За останній тиждень серед цілей, які РФ вибирала для ударів крилатими своїми ракетами, не було жодного військового об'єкта

Під час відступу з Херсонщини та інших окупованих територій російські терористи можуть організувати серію терористичних актів та техногенну катастрофу на Запорізькій АЕС, перетворюючи полишені території на випалену землю. Про це заявив заступник начальника Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов під час брифінгу.

«Найбільш імовірно, що під час відступу противник, окрім масової евакуації, може вдатися до проведення серії терактів із підривом житлових масивів, перетворення тимчасово ним окуповану територію на випалену землю із завданням критичних збитків інфраструктурі повернутих Україні територій», – зазначив Громов.

Генерал нагадав, що в «другої армії світу» повністю відсутня гуманність та навіть намагання дотримуватися міжнародних конвенцій – тож ворог може піти на «непрості рішення».

«Не виключається, що окупанти можуть організувати підриви на Запорізькій атомній електростанції з метою її остаточного виведення з ладу та провокування локальної техногенної катастрофи з обвинуваченням у цьому Україну», – додав заступник начальника.

Крім того, у Генштабі наголосили, що за останній тиждень серед цілей, які РФ вибирала для ударів крилатими своїми ракетами, не було жодного військового об'єкта. Усі зусилля країни-терористки були спрямовані на знищення цивільної критичної інфраструктури.

Нагадаємо, 23 жовтня російські пропагандисти та представники влади активно поширювали інформацію про нібито підготовку Україною «брудної бомби».

Міністр оборони держави-агресорки Росії Сергій Шойгу в неділю провів телефонні розмови з очільниками міноборони Туреччини, Франції, Великої Британії та США. У розмовах зі своїми іноземними колегами Шойгу заявив, що нібито є загроза застосування Україною «брудної бомби».

На заяви Шойгу відреагував і президент Володимир Зеленський. У вечірньому відеозверненні він заявив, що «усі все добре розуміють, хто є джерелом усього брудного, що тільки можна уявити у цій війні».

Після телефонних дзвінків міністра оборони Росії Сергія Шойгу своїм колегам у Великій Британії, США, Франції та Туреччині, в яких той попереджав про те, що Україна нібито готується підірвати «брудну бомбу» і звинуватити в цьому Росію, три з цих країн (Британія, США та Франція) випустила спільну заяву.

До слова, аналітики Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки нагадують, що нещодавні заяви Росії про «українську брудну бомбу» не є чимось новим – російська пропаганда уже неодноразово поширювала фейки нібито про підготовку застосування Україною такої зброї. У центрі вважають, що Росії навряд чи вдасться переконати світ у реальності загрози «української брудної бомби», однак ці заяви викликають занепокоєння.

До слова, глава МЗС Росії Лавров заявив, що у РФ заплановані ще контакти по військовій лінії через нібито плани Києва використати «брудну бомбу».

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Теги: війна росія окупанти Україна Запорізька АЕС Херсонщина

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