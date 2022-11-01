Росіяни на даху енергоблоку ЗАЕС встановили військове обладнання – розвідка

В Енергодар прибули «кадировці», вони здійснюють патрулювання

Окупанти змушують українських співробітників станції підписувати контракт з «Росатомом»

Російські загарбники розмістили на даху одного з енергоблоків Запорізької атомної електростанції свої системи радіоелектронної боротьби. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.

«На даху п'ятого енергоблока встановлено обладнання РЕБ для боротьби з засобами аеророзвідки. На промисловій зоні ЗАЕС розміщено чергову зміну окупантів. Командний склад розосереджений містом і проживає в квартирах місцевих жителів, що виїхали», – йдеться у повідомленні.

Також в розвідці зазначили, що росіяни мають намір анулювати пропуски українського зразка та змушують українських співробітників станції підписувати контракт з «Росатомом».

У ГУР додають, що в Енергодар прибули «кадировці», вони здійснюють патрулювання.

«Зв'язок у місті практично відсутній, переміщення доцільно проводити з 09:00 до 15:00. Після 15 години зростає ймовірність потрапити під фільтраційні заходи», – наголошують розвідники.

Раніше повідомлялося, що вибух наземної міни перервав основне електропостачання четвертого реактора Запорізької атомної електростанції.

Нагадаємо, триває 251-ша доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.