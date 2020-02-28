  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У «Борисполі» депортовані зі Швеції грузини влаштували дебош

    • Розсилка
    Прикордонники відділу &laquo;Бориспіль&raquo; були змушені вдатись до силових дій і затримали&nbsp;порушників - У «Борисполі» депортовані зі Швеції грузини влаштували дебош
    Прикордонники відділу «Бориспіль» були змушені вдатись до силових дій і затримали порушників

    Грузинам заборонили в’їзд до України терміном на три роки

    В аеропорту «Бориспіль» депортовані з Швеції громадяни Грузії влаштували дебош. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

    «Депортовані із Швеції іноземці поверталися транзитним рейсом «Стокгольм-Київ-Тбілісі». Очікуючи свого рейсу молодики поводили себе агресивно та порушували громадський порядок. На зауваження прикордонників чоловіки не реагували, а навпаки здійснювали непокору законним вимогам охоронців кордону», - йдеться у повідомленні.

    Прикордонники відділу «Бориспіль» були змушені вдатись до силових дій і затримали порушників.

    Наразі на осіб складено протокол про адміністративне правопорушення за ч.2 ст.185-10 «Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця чи працівника ДПСУ або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону».

    Крім цього, через свої дії громадяни Грузії отримали і заборону в'їзду в Україну терміном на три роки.

    прикордонники Держприкордонслужба Аеропорт Бориспіль іноземці кордон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ