У «Борисполі» депортовані зі Швеції грузини влаштували дебош



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Прикордонники відділу «Бориспіль» були змушені вдатись до силових дій і затримали порушників

Грузинам заборонили в’їзд до України терміном на три роки

В аеропорту «Бориспіль» депортовані з Швеції громадяни Грузії влаштували дебош. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

«Депортовані із Швеції іноземці поверталися транзитним рейсом «Стокгольм-Київ-Тбілісі». Очікуючи свого рейсу молодики поводили себе агресивно та порушували громадський порядок. На зауваження прикордонників чоловіки не реагували, а навпаки здійснювали непокору законним вимогам охоронців кордону», - йдеться у повідомленні.

Прикордонники відділу «Бориспіль» були змушені вдатись до силових дій і затримали порушників.

Наразі на осіб складено протокол про адміністративне правопорушення за ч.2 ст.185-10 «Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця чи працівника ДПСУ або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону».

Крім цього, через свої дії громадяни Грузії отримали і заборону в'їзду в Україну терміном на три роки.